快訊

「夏至」到！3星座3生肖財氣逼人！天秤旅行財運大開、2生肖有意外之財

泰國買中國潛艦一波三折，與美國關係漸行漸遠？

今天夏至高溫上看37度！午後有大雷雨 吳德榮曝颱風生成機率

軍人求職兼差虛擬幣 提供帳戶得5千卻賠大了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

徐姓職業軍人在網路上謀職兼差，卻誤信詐騙集團話術，繳交網路銀行【網路銀行】網路銀行簡稱網銀，隨著網路的普及，銀行業者陸續開發網路服務，智慧型手機普及後銀行業再開發App等應用，可提供客戶有關開戶、查詢、對帳、轉帳、信貸等傳統服務項目。傳統銀行的網銀可說是實體分行的延伸，有助銀行降低服務成本、提升經營效率。帳戶可得5000元，還幫他操作虛擬貨幣【虛擬貨幣】虛擬貨幣，顧名思義就是指沒有實體的貨幣，是一種可在虛擬空間中特定社群內可以購買商品和服務的貨幣，具有交易媒介及記帳單位的貨幣功能。一般來說，虛擬貨幣並非由特定國家、地區發行，可以在全世界通用，屬於不需要支付手續費就能夠讓資產自由轉移的貨幣。買賣虛擬貨幣可透過虛擬貨幣交易所這類的集中市場，減少交易的成本。比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）等都屬於虛擬貨幣。，未料竟被當作人頭帳戶，用來詐騙2名受害者180萬元，桃園地院依幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，將徐男判處徒刑9月，併科罰金新台幣8萬元，罰金得易服勞役80日，犯罪所得新台幣5000元沒收，可上訴。

判決事實指出，23歲徐姓職業軍人因為缺錢花用，去年4月18日想在網路找賺錢工作兼差，便將彰銀的網路銀行帳號、密碼，提供給真實姓名年籍不詳、暱稱「陳毅瑋」的詐騙集團成員，待「陳毅瑋」取得徐男的網銀帳號、密碼後，於4月20、21日以投顧公司員工分別向新北市李姓男子、台中市陳姓男子先後詐騙投資款170萬及10萬元，2名被害人匯款後驚覺受騙報案。

法院審理時，徐男坦承將申設的網路銀行帳號及密碼提供給暱稱「陳毅瑋」不諱，但他矢口否認有幫助詐欺取財及洗錢等犯行，並以「我在網路上求職找到有關虛擬貨幣的賺錢工作，對方叫我下載一個平台，並將網銀帳戶交給他使用，他們會在平台上幫忙操作虛擬貨幣，沒有跟我收取什麼費用或報酬，但我可從中賺取價差，他們說那就是我的薪水，我後來有獲得新台幣5000元」等語來辯稱。

法官審酌，被告徐男任意將金融帳戶資料提供他人使用，幫助詐欺集團成員從事詐欺犯行，助長社會詐欺財產犯罪風氣，使無辜民眾受騙而受害，亦擾亂金融交易往來秩序，且因詐欺集團得藉此輕易隱匿犯罪所得，造成執法機關不易查緝犯罪行為人真實身分，增加被害人求償困難，兼衡被告犯後否認犯行態度、告訴人遭詐金額等情狀，量處適當之刑。

徐姓職業軍人兼差虛擬幣，提供網銀賺差價卻成為詐騙人頭戶，桃園地院依幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，將他判處徒刑9月，併科罰金新台幣8萬元，罰金得易服勞役80日，犯罪所得新台幣5000元沒收，可上訴。記者陳恩惠／攝影
徐姓職業軍人兼差虛擬幣，提供網銀賺差價卻成為詐騙人頭戶，桃園地院依幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，將他判處徒刑9月，併科罰金新台幣8萬元，罰金得易服勞役80日，犯罪所得新台幣5000元沒收，可上訴。記者陳恩惠／攝影

網路 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

台中求職餓3天...女派出所求救癱軟倒地警伸援 她吃完泡麵猛灌4瓶水

準備投履歷！下半年「4生肖」適合換工作 跳槽運超旺盛

影／台中42歲女求職不順又失智徘徊街頭 白髮母親警所帶回家

虛擬貨幣資產詐欺案件趨增 調查局：強化偵辦職能

相關新聞

死刑存廢民調 8成3反對廢除死刑

死刑存廢爭議已久，中華人權協會、台灣審議民主協會昨公布最新民意調查報告，高達八十三點二％民眾不贊同廢除死刑，另僅十六點七...

10年跌倒近千次…夫妻詐保5千萬遭逮送辦 豪奢生活意外曝光

曾擔任英文補習教師的53歲周姓男子與56歲林姓妻子，從10年前開始密集投保各大保險公司的意外險、意外傷害險後，每3、4天...

調查局最新處長人事近日公布 高市調查處長備受矚目

調查局今年7月將有不少資深人員退休，牽動一波處長級主官異動，相關人事作業已報法務部，近日將公布最新人事名單，賴清德總統上...

殺家暴夫情堪憫恕 外配再減刑

祁姓男子與離異的泰籍前妻Srilofow仍同居，前年8月前妻因未即時到醫院接祁，祁命下跪，並將口中飯菜、口水吐在她身上，...

留美碩士揪男友弒父 二審仍逃死

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，返台後和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍荒野。一審以有「矯正教化及社...

跌倒千次 夫妻10年涉詐保5500萬

新北市周姓男子與林姓妻子，十年前開始為自己和當時未滿五歲女兒密集投保意外險、意外傷害險，接著每三、四天就發生跌倒、扭傷等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。