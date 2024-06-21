軍人求職兼差虛擬幣 提供帳戶得5千卻賠大了

徐姓職業軍人在網路上謀職兼差，卻誤信詐騙集團話術，繳交 網路銀行【網路銀行】網路銀行簡稱網銀，隨著網路的普及，銀行業者陸續開發網路服務，智慧型手機普及後銀行業再開發App等應用，可提供客戶有關開戶、查詢、對帳、轉帳、信貸等傳統服務項目。傳統銀行的網銀可說是實體分行的延伸，有助銀行降低服務成本、提升經營效率。 帳戶可得5000元，還幫他操作 虛擬貨幣【虛擬貨幣】虛擬貨幣，顧名思義就是指沒有實體的貨幣，是一種可在虛擬空間中特定社群內可以購買商品和服務的貨幣，具有交易媒介及記帳單位的貨幣功能。一般來說，虛擬貨幣並非由特定國家、地區發行，可以在全世界通用，屬於不需要支付手續費就能夠讓資產自由轉移的貨幣。買賣虛擬貨幣可透過虛擬貨幣交易所這類的集中市場，減少交易的成本。比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）等都屬於虛擬貨幣。 ，未料竟被當作人頭帳戶，用來詐騙2名受害者180萬元，桃園地院依幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，將徐男判處徒刑9月，併科罰金新台幣8萬元，罰金得易服勞役80日，犯罪所得新台幣5000元沒收，可上訴。

判決事實指出，23歲徐姓職業軍人因為缺錢花用，去年4月18日想在網路找賺錢工作兼差，便將彰銀的網路銀行帳號、密碼，提供給真實姓名年籍不詳、暱稱「陳毅瑋」的詐騙集團成員，待「陳毅瑋」取得徐男的網銀帳號、密碼後，於4月20、21日以投顧公司員工分別向新北市李姓男子、台中市陳姓男子先後詐騙投資款170萬及10萬元，2名被害人匯款後驚覺受騙報案。

法院審理時，徐男坦承將申設的網路銀行帳號及密碼提供給暱稱「陳毅瑋」不諱，但他矢口否認有幫助詐欺取財及洗錢等犯行，並以「我在網路上求職找到有關虛擬貨幣的賺錢工作，對方叫我下載一個平台，並將網銀帳戶交給他使用，他們會在平台上幫忙操作虛擬貨幣，沒有跟我收取什麼費用或報酬，但我可從中賺取價差，他們說那就是我的薪水，我後來有獲得新台幣5000元」等語來辯稱。