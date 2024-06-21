快訊

「夏至」到！3星座3生肖財氣逼人！天秤旅行財運大開、2生肖有意外之財

泰國買中國潛艦一波三折，與美國關係漸行漸遠？

今天夏至高溫上看37度！午後有大雷雨 吳德榮曝颱風生成機率

調查局最新處長人事近日公布 高市調查處長備受矚目

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局今年7月將有不少資深人員退休，牽動一波處長級主官異動，相關人事作業已報法務部，近日將公布最新人事名單，賴清德總統上任後強調調查局要年輕化，因此高雄市調查處長是否會有異動，對新任局長陳白立來說具有指標性意義，相關人事備受基層關注。

高雄市調查處長目前是謝宜璋，調查班24期，現年64歲，曾任屏東縣調查站秘書、國會聯絡組主任、高雄市調查處副處長、稅務監察主任等職務，他長期深耕南台灣，與地方府會關係良好，更與立委熟稔，是調查在南台灣相當倚重的主官，素有「南霸天」稱號；但因僅剩1年將屆齡退休，他在這次人事異動可能會調整職務，而新任「年輕化」的高雄市調查處長是誰，成為近來許多調查官討論話題。

另外，陳白立高升局長後，國家安全維護處長一職懸缺，桃園市調查處長李文義（調查班29期） 、現任國維處副處長葉麗卿（調查班32期）都是熱門人選。李文義在桃園處當站主任時，曾與時任國安科長的陳白立合力偵辦「台灣民政府」吸金案，在秘書長林志昇住家衣櫃搜出1億3千萬元現金，轟動一時，兩人有並肩作戰的革命情感。

林志昇與妻子林梓安被控虛構「美國軍政府」將接管台灣，吸金逾7億元被檢方起訴。桃園地院歷經4年審理，依加重詐欺及洗錢等罪重判林梓安19年徒刑；林志昇2019年在住處跌倒顱內出血死亡，涉案部分不受理。

調查局桃園市調查處長李文義傳為國家安全維護處長熱門人選。圖／讀者提供
調查局桃園市調查處長李文義傳為國家安全維護處長熱門人選。圖／讀者提供
調查局高雄市調查處長謝宜璋（右）將屆齡退休，這次人事異動可能調整職務。圖／讀者提供
調查局高雄市調查處長謝宜璋（右）將屆齡退休，這次人事異動可能調整職務。圖／讀者提供

李文義 陳白立 高雄市

延伸閱讀

高市攤車品牌輔導計畫 最高提供2.5萬元

台東縣府人事異動 布農族邱婉玲成首位原民人事處長

高市楠梓警分局16天逮14名車手 阻詐150萬元

空軍上尉上酒吧被記1大過 想續簽卡關...鐵飯碗飛了

相關新聞

死刑存廢民調 8成3反對廢除死刑

死刑存廢爭議已久，中華人權協會、台灣審議民主協會昨公布最新民意調查報告，高達八十三點二％民眾不贊同廢除死刑，另僅十六點七...

10年跌倒近千次…夫妻詐保5千萬遭逮送辦 豪奢生活意外曝光

曾擔任英文補習教師的53歲周姓男子與56歲林姓妻子，從10年前開始密集投保各大保險公司的意外險、意外傷害險後，每3、4天...

調查局最新處長人事近日公布 高市調查處長備受矚目

調查局今年7月將有不少資深人員退休，牽動一波處長級主官異動，相關人事作業已報法務部，近日將公布最新人事名單，賴清德總統上...

殺家暴夫情堪憫恕 外配再減刑

祁姓男子與離異的泰籍前妻Srilofow仍同居，前年8月前妻因未即時到醫院接祁，祁命下跪，並將口中飯菜、口水吐在她身上，...

留美碩士揪男友弒父 二審仍逃死

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，返台後和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍荒野。一審以有「矯正教化及社...

跌倒千次 夫妻10年涉詐保5500萬

新北市周姓男子與林姓妻子，十年前開始為自己和當時未滿五歲女兒密集投保意外險、意外傷害險，接著每三、四天就發生跌倒、扭傷等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。