調查局最新處長人事近日公布 高市調查處長備受矚目

調查局今年7月將有不少資深人員退休，牽動一波處長級主官異動，相關人事作業已報法務部，近日將公布最新人事名單，賴清德總統上任後強調調查局要年輕化，因此高雄市調查處長是否會有異動，對新任局長陳白立來說具有指標性意義，相關人事備受基層關注。

高雄市調查處長目前是謝宜璋，調查班24期，現年64歲，曾任屏東縣調查站秘書、國會聯絡組主任、高雄市調查處副處長、稅務監察主任等職務，他長期深耕南台灣，與地方府會關係良好，更與立委熟稔，是調查在南台灣相當倚重的主官，素有「南霸天」稱號；但因僅剩1年將屆齡退休，他在這次人事異動可能會調整職務，而新任「年輕化」的高雄市調查處長是誰，成為近來許多調查官討論話題。

另外，陳白立高升局長後，國家安全維護處長一職懸缺，桃園市調查處長李文義（調查班29期） 、現任國維處副處長葉麗卿（調查班32期）都是熱門人選。李文義在桃園處當站主任時，曾與時任國安科長的陳白立合力偵辦「台灣民政府」吸金案，在秘書長林志昇住家衣櫃搜出1億3千萬元現金，轟動一時，兩人有並肩作戰的革命情感。