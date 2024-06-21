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殺家暴夫情堪憫恕 外配再減刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

祁姓男子與離異的泰籍前妻Srilofow仍同居，前年8月前妻因未即時到醫院接祁，祁命下跪，並將口中飯菜、口水吐在她身上，罵她髒話並摑掌；前妻不甘受辱，拿水果刀刺死祁，報警自首。桃園地方法院依殺人罪判Srilofow5年6月徒刑，台灣高等法院認為其情可憫，昨再減為2年10月刑。

高院認為，Srilofow主動向到場警員自首，本案告訴人、祁的胞弟與胞妹2審時態度也轉變。祁酒後會對妻兒家暴，長達數年，Srilofow離鄉背井來台，平時除要照顧3個小孩，還得承受祁長期暴力，在情緒累積情況下才鑄錯，與一般逞凶鬥狠、謀財害命殺人不同；殺人罪最低本刑為10年徒刑，自首減刑後仍為5年以上，再依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

前妻 殺人 自首

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