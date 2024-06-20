涉內線交易 台通光電董事長兒李嘉豪延押2個月

北市議員陳重文涉圖利台通光董事長李慶煌，檢廉追查出李慶煌兒子李嘉豪等人涉內線交易案，今年4月間聲押禁見李嘉豪獲准。檢方日前聲請延押，台北地院今天裁准延押2個月。

檢廉偵辦國民黨台北市議員陳重文案，懷疑陳重文自去年底至今年初涉圖利李慶煌等人，涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明等罪。北檢今年3月間約談陳重文、李慶煌等人。聲押禁見陳重文，北院裁定新台幣200萬元交保；檢方提起抗告，經高院裁定發回，北院改裁定陳重文羈押禁見。

檢廉另從扣案卷證及帳戶金流追查出，李慶煌的兒子李嘉豪等多名親友涉嫌內線交易，估算不法獲利約上億元。

北檢今年4月間指揮廉政署搜索、約談李慶煌、李嘉豪等人，檢察官複訊後聲押禁見李嘉豪獲准，其餘被告交保或請回。由於李嘉豪羈押期限即將屆滿，北檢日前聲請延長羈押，北院今天裁准延長羈押2個月。