不滿女友被搭訕…男狂毆把人打到腦認知功能缺損重傷害 判刑3年6月

華姓男子不滿60歲葉姓男子搭訕女友，事後在娃娃機店前巷口不期而遇，要求葉男道歉被拒，竟徒手毆打出氣，多次攻擊頭部，導致葉男受有不可逆的腦部損傷、認知功能缺損重傷害。士林地方法院今依傷害致重傷罪，判處華男3年6月徒刑。

全案起源於，去年4月9日晚上7時許，打零工的華男在新北三芝區某娃娃機前巷口，偶遇蔡男，要求蔡男為日前搭訕他女友一事道歉，蔡男拒絕道歉，華男氣憤徒手打人，遭檢方依殺人未遂罪嫌起訴。

判決指出，華男否認殺人未遂罪，當日揮拳打葉男頭部2次，葉男倒地起身後，隨即遭猛力踹頭再度摔倒，葉男再起身，華男持續攻擊打頭，葉男向後倒退，撞及後方車輛後倒地；葉男就醫後，診斷腦出血、顴骨骨折等傷害，一度入住加護病房，醫院還發出病危通知，所幸保住性命，葉男受有左側前額葉、顳葉不可逆腦部損傷、認知功能缺損重傷害。