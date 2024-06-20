336名台鐵員工春節休假遭記曠職懲處 產業工會槓勞動部官司更一審贏了
台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有336人被送考成委員會記過懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，再提行政訴訟救濟，一審判決工會部分勝訴，但被最高行政法院廢棄發回；台北高等行政法院更一審今仍判決工會部分勝訴，撤銷裁決決定，勞動部應依判決意旨做成裁決決定，可上訴。
2017年春節連續假期，台鐵自1月27日除夕到30日大年初三班表，早在2016年底就排定，產業工會不滿台鐵排班制度不合理，會員代表大會決議春節國定假日「拒絕加班並依法休假」，工會再通知台鐵一共336人不同意國定假日出勤。
產業工會認為台鐵公司停止員工休假、事假，依排定班表出勤，未依規定辦理者一律依章以曠職論處，若在排定輪班日因故無法出勤，應完成請假手續才合法，已構成不當勞動行為；另台鐵事後核定336人曠職也構成不當勞動行為，請求勞動部不當勞動行為裁決委員會，要求台鐵撤銷曠職紀錄，不得以曠職紀錄為由論以考績、記過、扣薪等不利的待遇。
勞動部裁決委員會裁決決定駁回，產業工會不服，提起行政訴訟，一審判決工會部分勝訴，判決被最高行廢棄發回更審；北高行更一審認為，如果雇主沒有在一定合理期間事先徵得勞工個人同意，就預先將勞工排進休假日應上班的班表，再認為勞工不另行請假者就是曠職，作法顯然不符合勞基法所訂最低標準。
更一審指出，336人在除夕、農曆春節依法沒有出勤義務，台鐵排定班表時未徵得336人個人同意出勤工作，因此台鐵認定336人未於春節請假屬於曠職，均屬違法，也構成不當勞動行為。
更一審認為，工會及336人訴請勞動部應作成確認台鐵構成不當勞動行為的裁決決定有理由，應予准許；至於裁決委員會是否應要求台鐵撤銷曠職紀錄，不得以曠職紀錄為理由論以考績、記過、扣薪等不利待遇，應由裁決委員會依循本案法律見解，依職權作成合法適當的救濟命令，以利台鐵確實依法改正，盡速回復勞工權益。
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