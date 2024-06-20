10年跌倒近千次…夫妻詐保5千萬遭逮送辦 豪奢生活意外曝光

曾擔任英文補習教師的53歲周姓男子與56歲林姓妻子，從10年前開始密集投保各大保險公司的意外險、意外傷害險後，每3、4天就會有跌倒、扭傷等意外發生，再向保險公司申請理賠，10年來意外近千次，領走5504萬元理賠金，夫妻兩人購買黃金、農舍、別墅，生活豪奢，保險犯罪防制中心察覺異狀，向刑事局報案，警方逮捕兩人，查扣260兩黃金。

周嫌及家人以捷運跌倒等各種理由聲稱意外，傷勢多為輕微碰撞，周嫌等人去看中醫，假藉購買自費藥品，實際購買高價數萬元的燕窩、人蔘，取得不實診斷證明及收據，向多家保險公司申請理賠金。再變賣人蔘、燕窩牟利。

全球人壽、兆豐產險，被周姓夫妻詐保超過千萬元，台灣人壽被詐保近千萬。專案小組在去年12月和今年6月，執行拘提及搜索，查扣大量證物。全案依依詐欺、洗錢等罪名移送台北地檢署複訊。