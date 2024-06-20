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社區保全失控持滅火器狂砸經理害對方腦震盪、骨折 判刑2年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市某社區保全，因過度解讀社區經理態度，情緒失控持滅火器追打經理，時間超過1分鐘，經理被打倒地，不斷旋轉阻擋攻擊，幸好，同事及時到場阻止避免憾事，經理送醫診斷腦震盪、骨折等傷。士林地方法院認定，保全犯重傷害未遂罪，判處2年徒刑。

判決指出，2022年11月21日，保全在社區地下停車場，因停車場車道燈與車位燈是否關閉，與經理爆發口角，在沒服用藥物精神病症下，過度解讀經理的態度，持滅火器瞄準攻擊經理頭部、上半身軀幹部位，經理倒地後，還高舉滅火器砸人，時間長達1分鐘；過程中經理不斷旋轉躺臥地上，奮力阻擋攻擊，幸好另名保全同事到場阻止，拿走滅火器，拉住保全手臂。

當時救護車、警方抵達現場，保全不知去向，經理就醫後，頭皮受有開放性傷口、腦震盪、右手骨折等傷害，幸好就醫及時，未造成重傷害結果。法院認定，保全犯重傷害未遂罪，全案適用欠缺完全責任能力減刑。

法院審酌，保全認罪，但雙方對賠償金額差距過大，未達成和解，依重傷害未遂，判處2年徒刑。保全承諾會好好接受治療，法院認定他已有病識感，目前在社區能接受治療，定期回診，在家人支持下努力回歸社會，無施以監護處分必要。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

保全 停車場 救護車 車道 骨折

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