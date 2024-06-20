增設設備偷排廢水被抓包 台南電鍍廠遭扣218萬清償罰鍰
台南仁德一電鍍公司去年9月經台南市環保局稽查，當場查獲業者逕行增設廢水排放設備，未取得排放許可外，且其排放廢水不符放流水標準，去年底挨罰218萬多元，逾期未繳納，經移送行政執行署台南分署強制執行，上月底扣得公司存款，清償全部罰鍰。
台南分署指出，該公司去年9月間經環保局稽查，查獲逕行增設生產製程且檢測作業廢水，未符合電鍍業放流水標準，另查得水質、水量及流向未登載於排放許可證，與許可不符等事由，環保局於去年12月依水汙染防治法分別裁處罰鍰197萬4千元及21萬元，合計218萬4千元。然而，該公司逾期未繳納，移送台南分署強制執行。
台南分署表示，經分案受理後，執行人員依卷內檢附資料，上月發現該公司仍營運中，且有存款可供執行，核發執行命令扣押存款。經金融機構回覆全額扣押後核發收取命令，將扣得存款218萬4千元解交環保局，清償全部罰鍰。
台南分署呼籲，民眾應主動繳納各項稅捐、費用及罰鍰，以免逾期未繳納，遭移送執行。執行中，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納。
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