離鄉背井守護3子女…泰籍婦殺家暴前夫 高院減刑判2年10月理由曝光

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

祁姓男子與離異的泰籍前妻Srilofow仍同居，前年8月前妻因未即時到醫院接祁，祁命下跪，並將口中的飯菜、口水吐在她身上，罵她「臭爛X」並摑掌。前妻受辱，拿水果刀刺祁，嚷道「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡」，祁傷重死亡，她報警自首。桃園地院依殺人罪判Srilofow 5年6月徒刑，台灣高等法院認為其情可憫，今再減為2年10月刑。

高院指出，Srilofow主動向到場處理的警員自首而接受裁判，符合自首要件，而本案告訴人、祁的胞弟與胞妹的態度在二審時也轉變。高院認為祁酒後會對妻兒家暴，時間長達數年之久，且Srilofow離鄉背井來台，沒有其他親人，她平時除了要照顧3個小孩，還得承受祁長期暴力，在情緒累積的情況下才鑄錯，與一般出於逞凶鬥狠、謀財害命、無差別隨機殺人並不一樣，殺人罪最低本刑為10年徒刑，依自首減刑後仍為5年以上，因此再依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

2022年5月底，因祁姓男子購買的新屋還在裝潢，一家人暫在南崁的摩鐵棲身。同年8月13日下午，祁因前妻沒準時到醫院接他，兩人在旅館房內口角，祁咒罵對方是「死妓女、臭機X」，大女兒試圖阻擋父親毆打母親，但祁仍打了前妻巴掌。

Srilofow忍無可忍，拿起旅館內的鏡子底座朝祁的頭部砸去，兩人扭打成一團，還互相搶奪祁放置在旅館裡的水果刀；Srilofow在搶到刀後，埋怨「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」，接著朝他猛刺多下。祁因傷重失血過多，送醫前不治。

Srilofow認罪，桃園地院認為她殺人事證明確，因有自首，依法減刑。桃園地院認為，本案的衝突爆發點是因祁不滿前妻，命令她下跪、吐口水、辱罵、摑掌，前妻不堪羞辱而動念傷害被害人，但祁後來被她壓制於地，且水果刀也被她搶到手，這時殺人不能說是「正當防衛」。

桃園地院認為原本暴力衝突可以結束，但Srilofow卻因長期積怨和當下的情緒殺人，當時在場的小孩目睹父親死亡，心理有莫大創傷。因祁的胞弟、胞妹不願原諒，一審考量Srilofow犯後態度良好、持續照顧小孩，判她5年6月徒刑，未宣告驅逐出境。

檢察官和Srilofow皆上訴，高院認為Srilofow和祁離婚後仍共同養育子女、同住，因生長背景、文化、個性、觀念不同，相處過程不免齟齬，甚至遭祁家暴，加上沒有互信基礎、正向溝通，才會在案發日情緒激化，考量她認罪也獲得前夫家人諒解，因此改判為2年10月刑。因Srilofow不可能再與前夫衝突，若將她驅逐出境，小孩將失去母親照顧，高院不依刑法第95條將她驅逐出境。

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泰國籍婦人Srilofow不滿祁姓前夫羞辱、毆打，刺死前夫，桃園地院依殺人罪判Srilofow5年6月徒刑，台灣高等法院今再減為2年10月徒刑。記者王宏舜／攝影
泰國籍婦人Srilofow不滿祁姓前夫羞辱、毆打，刺死前夫，桃園地院依殺人罪判Srilofow5年6月徒刑，台灣高等法院今再減為2年10月徒刑。記者王宏舜／攝影

前妻 殺人 自首

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