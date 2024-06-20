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留美被斷金援…碩士女夥男友冷血持鐵鎚弒父 法院不判死刑理由曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，和張姓男友回台持鐵鎚打死父親棄屍荒野，台中地院一審依殺人罪判2人無期徒刑，台中高分院二審認為，江夥同張冷血殺父，害爸爸死狀極為淒慘，考量送鑑定認有教化可能，因此不判死刑，駁回上訴維持無期徒刑，仍可上訴。

台中高分院二審指出，江女、張男未妥善衡量、評估財務，導致2人赴美求學7年多經濟拮据，最終未能取得碩士學位，落寞回國，但2人沒有深刻自我省思，還將一切挫敗歸責給江的父母，並萌生報復念頭，計畫殺人。

二審說，江父先遭張男拿鐵鎚敲擊頭部倒臥在地，2人見他一息尚存，張男竟再鎚他頭2、3下，執意致江父於死，害對方死狀極為悽慘，痛斥2人手段極為凶殘，且江身為長女，卻和張男冷血弒親，惡性極為重大，殺父後一度還想加害母親未果，終將父親棄屍山溝，泯滅人性。

二審認為，全案經台灣司法心理學會、彰化基督教醫院兩度鑑定，都認為2人有矯治教化、再社會化可能性，因此在正義報應、預防犯罪與協助受刑人復歸社會衡平後，認為2人尚未達罪無可逭，國家不應輕易以刑罰權剝奪其2人生命，所以未判死刑，以符合公政公約精神，判處駁回上訴。

檢方起訴指出，江女（33歲）和張男（34歲）2014年赴一同美國留學時曾請求江父幫忙申請貸款、資助生活費，對方初期答應，至2016年就不再資助，造成2人在美就學及生活困難心生怨恨，2020年11月回台2人再向江的父母理論，卻屢被拒於門外並報警。

江女、張男轉為憤怒竟謀議殺害江父，事先買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀等，2021年12月26日騎車到大里區江父擔任保全的國小埋伏，27日凌晨闖進校區中庭指責江父，江女衝上前抓住爸爸手，再命張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒下還有聲音，2度叫男友繼續痛打。

江父慘遭擊破頭顱、打斷頸椎慘死，2人為滅證拿塑膠袋套江父頭、清洗地面血跡，還用束帶綁著雙腳搬上機車前踏板由張載運，江則騎另輛機車跟隨在後，運送途中江父右腳因垂下遭拖行被磨到見骨，最後丟在太平區郊區棄屍，直到江的妹妹見父親遲遲未歸報案才曝光。

台中地院一審去年4月28日各依殺直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬屍體罪，判江女無期徒刑，褫奪公權終身、1年2月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；另依殺人罪、遺棄屍體罪判張男無期徒刑，褫奪公權終身、1年，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／本報系資料照
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／本報系資料照

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