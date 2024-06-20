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律師出國無法到庭...聲請法官迴避 法院：非正當理由

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全台首件國民法官案，黃姓男子告白被拒砍死施姓男同學，一審依殺人罪判無期徒刑，現上訴二審審理中；黃及辯護人律師黃致豪聲請法官迴避，主張受命法官用語偏見，經陳報要出國仍未改庭期，剝奪其辯護權；台中高分院認為，黃律師收受開庭通知後才說要出國，非「正當理由」，駁回其聲請，可抗告。

黃男、黃致豪主張，2023年12月14日曾向台中地檢聲請開示全案證據、證人及鑑定人陳述紀錄，同月26日開庭時也向台中地院聲請命檢察官開示被當庭駁回，提起抗告後，由台中高分院合議庭審判長法官郭瑞祥、陪席法官王鏗普，及受命法官許文碩裁定駁回。

2人認為，參與抗告的法官，又承辦本案二審訴訟，已構成「法官曾參與前審之裁判」應自行迴避，且二審合議庭法官認為一審檢察官無開示證據義務而駁回抗告，顯然審理前已形成對被告不利偏見，難期待可秉持中立。

黃致豪也指出，他今年3月19日接獲二審開庭通知，命4月16日開準備程序，但自己早在3月6日就安排出國、買妥機票，收受通知隔天就具狀向法院陳報無法到庭，供法院參酌改期，法院卻沒任何處置，他再電詢書記官被口頭告知「本件被告在押，有委任其他辯護人，無意改期。」

黃認為，辯護人有正當理由不到庭，無法於準備程序表示意見，已剝奪為被告辯護權利。他經聲請法庭錄音也發現，受命法官許文碩說「你們上訴理由齁，寫的東西一直在重複」、「抗告啊，一直在那邊輪轉」、「不是只有被告才有人權啦，被害人也有」，彰顯對上訴不悅與偏見，應該迴避。

台中高分院指出，辯護人非刑事訴訟法規定的當事人，無從聲請法官迴避，本件辯護人黃致豪以訴狀聲請法官迴避，其違背規定，應予駁回。

另就黃男聲請法官迴避部分，台中高分院認為，該合議庭駁回抗告僅就證據是否開示裁定，尚未審理調查證據而形成心證，難認法官已有預斷。

台中高分院也說，法官就庭期安排，是訴訟指揮權行使，辯護人於特定案件中有出國計畫，宜先將無法出庭事由呈報法院，但黃致豪在法院通知開庭日期後才說有出國行程，已非屬因疾病、天災等不可抗力的「正當理由」，應可歸責於黃，非合議庭有偏見。

台中高分院也細究當天開庭錄音，客觀上也難認和偏見、高度敵意，或與有罪預斷畫上等號，認定黃男、黃致豪徒憑主觀臆測或感受就推定法官有偏頗，認為無理由，裁定駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

國民法官 律師 檢察官

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