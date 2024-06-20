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礁溪溫泉會館業者欠債欠稅 不動產藏違法民宿仍露餡

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭邱姓男子在礁溪經營溫泉會館，積欠大筆債務稅金，去年溫泉會館遭查封法拍，全用於償還債務，繼續欠稅70多萬元，還把溫泉會館內的家具設備藏到另一間違法民宿，豈知該民宿所有人今年也欠稅，行政執行署宜蘭分署查封民宿時赫然發現溫泉會館設備，一併查封。

宜蘭分署指出，邱男積欠大筆債務，2023年溫泉會館被查封法拍，賣出3000多萬元，全數用於支付欠債；另一方面，邱男也欠繳營業所得稅、勞健保等共70萬餘元，宜蘭分署多次請他說明財產狀況，如溫泉會館內的設備能否法拍還款，都未到場，設備也不知去向。

無巧不成書，宜蘭分署今年5月底執行另件強制執行案，查封1名柯姓女子位於龍潭湖風景區附近的3層樓透天厝，進門後赫然發現屋內堆滿了溫泉套房設備，包含咖啡桌、KTV伴唱機、電視、床鋪、兒童玩具等，詳細追查才發現，這些就是邱男被查封的溫泉會館內的設備。

據了解，邱男與柯女是友人也是合夥關係，邱男經營溫泉會館，柯女則經營未掛招牌的民宿；邱男的溫泉會館被查封後，為了保住館內設備，全部移置柯女的民宿中，由於該民宿屬違法民宿，並未登記在案，外觀看起來也是民宅，執法人員一般情況下無法進入調查，以此瞞天過海，豈料柯女也欠稅遭查封，才露出馬腳。

宜蘭分署人員今天再次到龍潭湖的違法民宿，查封邱男的溫泉會館設備，預計將法拍償還欠稅。邱男並不希望設備遭法拍，然而無法提出其他可靠的還款計畫，且設備法拍金額頂多10萬元，尚不足支付70萬元欠稅款項，仍需想辦法分期付款償清剩餘欠稅。

柯姓女子位於龍潭湖風景區附近的違法民宿，外觀只是一般民宅，內部經營民宿，藏有邱姓男子溫泉會館的設備。圖／行政執行署宜蘭分署提供
柯姓女子位於龍潭湖風景區附近的違法民宿，外觀只是一般民宅，內部經營民宿，藏有邱姓男子溫泉會館的設備。圖／行政執行署宜蘭分署提供
溫泉套房設備包含咖啡桌、KTV伴唱機、電視、床鋪、兒童玩具等。圖／行政執行署宜蘭分署提供
溫泉套房設備包含咖啡桌、KTV伴唱機、電視、床鋪、兒童玩具等。圖／行政執行署宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署今天查封溫泉套房設備，預計將法拍償還邱男欠稅。圖／行政執行署宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署今天查封溫泉套房設備，預計將法拍償還邱男欠稅。圖／行政執行署宜蘭分署提供
邱姓男子欠稅超過70萬元，卻將被查封的溫泉會館內設備藏在違法民宿中，以免設備也被查封法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供
邱姓男子欠稅超過70萬元，卻將被查封的溫泉會館內設備藏在違法民宿中，以免設備也被查封法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供

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