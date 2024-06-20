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環保廠商找同業圍標 投標序號、登記地址相同露餡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陸軍航空特戰指揮部2年前辦理台南影劇三村、慈光九村、慈光三村、精忠九村等4處眷地委商巡清勞務招標案，黃姓廠商有意投標承攬，為免投標廠商未達3家而流標，找上陳姓女業者協助，但2廠商投標序號及網路IP位址相同，登記地址也相同而露餡，2廠商均被判3月。

檢調調查，黃有意投標承攬該標案，為了順利得標，且避免參與投標廠商未達3家而流標，因而找上陳女及其環保公司協助，先由黃取得領標資料及電子領標憑據，提供並協助陳女製作其投標文件，再同時以兩公司名義參與投標。

2021年10月7日，航指部審標人員於開標時發覺2廠商投標文件所檢附電子領標憑據序號及網路IP位址相同，且2家廠商登記地址均為台南東區等異常現象，恐有足以影響採購公正的違法或不當行為，因而判定2公司均為不合格廠商，台南市調查處移送台南地檢署偵查起訴。

台南地院審理時，陳女、黃均坦承不諱。同時，兩公司標單、報價單、投標廠商聲明書、切結書等資料佐證，認陳女與黃自白與事實相符，事證明確。

台南地院審酌，陳女、黃素行、犯罪動機、犯罪方法及所生結果，且審理時坦承犯行態度，法官認黃共同犯以詐術使開標發生不正確結果未遂罪，處3月，可易科罰金。陳女共同犯以詐術使開標發生不正確結果未遂罪，處3月，緩刑2年，並應向公庫支付5萬元。陳女環保公司科罰金2萬元。

黃男找陳姓女業者共同參與圍標，涉嫌以詐術使開標發生不正確結果未遂罪處均處3月有期徒刑。圖／本報資料照
黃男找陳姓女業者共同參與圍標，涉嫌以詐術使開標發生不正確結果未遂罪處均處3月有期徒刑。圖／本報資料照

台南

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