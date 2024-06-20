孫安佐涉槍砲案 經紀人朱翊銘今移送北檢複訊、控警非法搜索

警方今將孫安佐的經紀人朱翊銘（中）移送台北地檢署複訊。記者房荷庭／攝影

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐(本名孫健豪)日前帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，檢警昨搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安佐、孫的經紀人朱翊銘偵訊。不過，朱翊銘認為警察違法，昨聲請提審，遭台北地院裁定駁回，警方詢後，今天下午再次將朱翊銘移送台北地檢署複訊。

北檢昨指揮台北市刑警大隊發動搜索，在孫安佐住處查扣疑似火藥的粉末、刀械、生存遊戲狙擊長槍等證物，警方同時搜索朱翊銘大安區通化街住所，約談朱到案。

不過，朱翊銘昨天在警局隊部涉嫌襲警，警方以妨害公務現行犯逮捕他，朱認為警察違法，聲請刑事提審，晚間移解台北地院開庭，法官裁定駁回，朱再移返警方偵訊，刑事訴訟回到原點，警方漏夜偵訊。

今天下午1點多，警方依涉犯槍砲、妨害公務等罪嫌，將朱翊銘移送北檢複訊，朱翊銘走進囚車道的過程中，沿途重複大喊：「非法執行搜索」、「未出示搜索票前，即把我壓制在地」等語。

全案源於，孫安佐本月15日與朱翊銘在台北市信義區一家夜店，朱因身上持有一把瓦斯火槍，被警方依違反社會秩序維護法函送法辦；本月16日晚間，孫安佐拿著瓦斯火槍到信義區表明要實測，當時被朱制止。

檢方分案，全案朝違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦，昨諭知孫安佐30萬交保、限制住居，責付父親孫鵬。不過，獲案槍支、火藥是否具有殺傷力？是否為列管物品？檢警昨已初測槍、火藥是違禁物，再將送交進一步鑑定，依鑑驗結果論處孫安佐和朱翊銘的刑事責任。