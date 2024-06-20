控鄭宏輝車內示意女子口交 游淑慧免賠百萬理由出爐

游淑慧去年開記者會替受害女子發聲，點名鄭宏輝性騷擾。圖／聯合報系資料照片

台北市議員游淑慧去年開記者會，指控新竹市前議員、神腦前董事長鄭宏輝性騷擾，在車上親吻、掏出生殖器官示意被害女子口交，鄭提告求償100萬元，台北地方法院認為游女言論涉及公益且經合理查證，沒有侵害鄭的名譽權，判游女免賠、鄭敗訴，可上訴。

鄭宏輝主張，游淑慧2023年6月14日舉行記者會，指他2021年2月23日餐敘後，主動送被害女子回家，並在車內用台語說「你真的很美」，親吻、解開褲子拉鍊掏出性器官，示意被害女子替自己口交，還示意司機開車找汽車旅館。

鄭宏輝指出，游淑慧誣指他性騷擾，且他當時已經不是公眾人物，游女言論指的事發地點是他的自家車內，屬於私生活範圍，認為游女言論與公共利益無關，且未經合理查證，侵害他的名譽權，要求游女賠償100萬元。

游淑慧認為，鄭宏輝曾任多屆新竹市議員，她開記者會時鄭是行政院政務顧問、神腦公司負責人，是政治人物或自願性公眾人物，與公益有關，且她多次和被害女子及友人會談，也要求女子親寫陳情書、核對內容，她已盡合理查證義務。

法院認為，政務顧問職司國家重大施政方針的諮詢事項，神腦是知名上市公司，且游淑慧發表言論後，交通部即要求中華電信將鄭停職，行政院也成立性平調查小組，且鄭的臉書有藍勾勾標記，可見鄭是參與政治性公共事務的公眾人物。

再者，雖就被害女子作證的說法，無法證明游淑慧言論為真實，但有游女和被害女子、友人的LINE對話截圖和陳情信等，認為游淑慧言論已經合理查證，沒有故意或過失侵害鄭宏輝的名譽權，判決鄭敗訴。