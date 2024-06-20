8成3民眾反廢死 認大法官應考量民意

中華人權協會與台灣審議民主協會20日公布最新民調顯示，超過八成民眾不支持廢死。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「高達八成三的民眾不贊成廢除死刑！」由中華人權協會與台灣審議民主協會20日公布最新民調顯示，有八成八的民眾認為，就算國家宣判廢死，也不應溯及既往，「已經被判死刑的罪犯應該依法執行死刑」。前大法官蘇永欽指出，大法官不應只靠邏輯或憲法原則來宣告違憲與否，更應綜合社會意見做判斷。

8成民眾支持死刑

本次「死刑存廢 全民參與」的大型民調從5月20日開始，進行到6月10日，共完成 3003 份有效樣本。中華人權協會理事長、前政務委員高思博公布民調說，約七成三的民眾同意死刑有嚇阻重大犯罪的作用，而有二成三的民眾認為死刑不見得可以嚇阻重大犯罪。

此外，調查也顯示，87%的民眾認為美國、日本等國家都還維持死刑，我國仍然維持死刑，並沒有違反國際潮流；更有約76%的民眾認為「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，僅17%民眾認為「應該由大法官決定」。

違憲需參考民意

蘇永欽指出，在四月死刑辯論庭言詞辯論時，就有大法官提到，若多數民意贊成或反對死刑，是否應影響到大法官違憲的審判？意味著司法違憲審查可能與多數決的制度產生對抗。

他強調，對大法官而言，僅用表面邏輯或憲法原則來宣告法律違憲，已經愈來愈沒有說服力，所以大法官在綜合判斷社會意見後，如果要宣布多數民意違憲，就需要有強有力的理由來說明該法律不合時宜。

蘇永欽舉「同婚」為例說，當時大多數民意反對同婚，但基於法理原則，觀察到社會上特定族群的處境與生活待遇，與正常人不同，屬於孤立隔絕的少數，所以更應在法律上給予保障的話，否則就會違反憲法的精神。

存廢之間有配套

高思博則說，支持死刑與廢除死刑之間不是完全對立的概念，而更像一個光譜，除了提倡廢除死刑的人提出配套改革之外，支持死刑存在的人可能也支持部分的改革措施，更有不少中間的立場，盼透過公民會議的討論，找出其中的各式可能性。

律師許文彬以自身為例說，他個人支持死刑存在，但死刑罪名的範圍可以縮小，縮小到僅限於故意殺人，才有判處死刑的可能性。

【更多精采內容，詳見 】