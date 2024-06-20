香港媒體人「姜牧師」林森北路遇刺 毒品通緝犯因這理由傷他

今年3月間，林姓男子在台北市林森北路一帶，因酒後碰撞起口角，持刀刺傷香港媒體人「姜牧師」 姜嘉偉後逃逸；警方查獲林姓男子輾轉逃亡至花蓮，移送台北地檢署複訊，因林姓男子有毒品案遭通緝，北檢署代橋頭地檢署執行有期徒刑1年。事後，雙方達成和解，林姓男子將每個月給付和解金，因姜嘉偉未撤告，台北地檢署今偵結，認定林姓男子涉犯傷害罪，聲請簡易判決處刑。

警方調查，26歲的林姓男子於今年3月17日在林森北路某酒店飲酒後，凌晨4時許在林森北路、錦州街口準備搭車離開時，與剛下計程車、同樣飲宴返家的32歲的姜嘉偉擦身，爆發口角衝突，林姓男子持尖刀刺向姜嘉偉後逃跑，姜嘉偉背部中刀倒地，送醫後無大礙。

警方追查，林姓男子犯後往南部逃逸，又從高雄、屏東逃往花蓮，為規避查緝，他沿途不斷換裝、關閉手機，警方於同月20日在花蓮瑞穗鄉一處溫泉旅館查獲熟睡中的林姓男子，將他依殺人未遂罪嫌送辦。

檢察官於同月21日訊後，考量林姓男子已因毒品案遭通緝，北檢代橋頭地檢署執行有期徒刑1年，不另為強制處分。

據了解，林姓男子與姜嘉偉已達成和解，林姓男子每個月將支付一定金額和解金給姜嘉偉，因期間持續數年，姜嘉偉並無撤告。檢方今偵結，認定林姓男子涉犯傷害罪，聲請簡易判決處刑。

據了解，姜嘉偉被稱姜牧師，創辦香港媒體Free HK Media、身兼記者，2021年六四天安門事件周年，大陸因新冠肺炎疫情為由，不准舉辦悼念晚會、封鎖維多利亞公園，姜等人因違反限聚令遭逮捕，後稱當時在現場採訪也有表明身分，經法院判決罪名不成立，同年7月間在銅鑼灣直播時，遭控妨礙公務人員罪，罪名也不成立。

姜嘉偉在2022年12月至2023年1月間，在旺角銀城廣場的隱世市集販售煽動刊物，內容關於2019香港反送中，他用臉書、Instagram社群宣傳刊物，遭大陸國安處拘捕。隨後，姜嘉偉認罪，2023年間遭法院依串謀煽動罪判刑8月，出獄後定居台灣迄今。

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