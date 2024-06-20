澎湖籍漁船涉走私市値15億K毒 船長等2人遭起訴

海巡署偵防分署澎湖查緝隊今年2月偵破澎湖籍「德進源1號」漁船走私第三級毒品愷他命946.67公斤，澎湖地檢署今天偵結，依違反毒品危害防制條例將陳姓船長與吳姓船員提起公訴。

海巡署偵防分署澎湖查緝隊發布新聞表示，年初接獲線報指出，有不法集團欲從澎湖海域走私毒品，報請澎湖地檢署指揮偵辦，經長期布偵，在今年2月22日由海巡署第13巡防區統合第八海巡隊、第七岸巡隊，並會同調查局中部地區機動工作站、澎湖縣調查站、澎湖刑警大隊、彰化鹿港分局及南投竹山分局等單位組成專案小組，在澎湖海域發動查緝攔查登檢「德進源1號」自用小漁船，當場在船上查獲第三級毒品愷他命毛重946.67公斤及陳姓船長、吳姓船員2人，依法偵辦。

海巡署偵防分署表示，該批走私毒品，私梟避免海上接駁運輸，遭海水浸蝕，均有多層外包裝防水，內部再以「鐵觀音」真空茶葉袋偽裝，但仍遭查緝人員識破，初估市價約新台幣15億元，約足供315餘萬人次吸食，嚴重危害社會治安及國人健康。

澎湖地檢署甫於17日起訴今年2月間，陳姓與吳姓男子2人涉嫌利用澎湖輪託運車輛運輸第三級毒品愷他命、新興毒品甲基甲基卡西酮及愷他命等，今天再起訴以漁船走私第三級毒品愷他命毒品，2人均違反毒品危害防制條例起訴。

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