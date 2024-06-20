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吐口水、命下跪、摑臉罵…她屢遭前夫家暴 當著孩子面殺了他

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

祁姓男子與離異的泰國籍前妻Srilofow暫住摩鐵，前年8月前妻因未即時到醫院接祁，祁命她下跪，並將口中的飯菜、口水吐在她身上，罵她「臭爛B」並呼巴掌。前妻不甘受辱，拿水果刀刺祁，嚷道「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡」，祁傷重死亡，她報警自首。桃園地院依殺人罪判Srilofow5年6月徒刑，台灣高等法院今大減為2年10月刑。

祁與Srilofow育有3名小孩，夫妻雖離婚但仍同居。2019年7月間，祁酒後拿玩具槍毆打前妻，拉她撞洗臉台並揚言殺妻，也毆打女兒，前妻怕得想到廚房拿菜刀自保、報警，卻被祁阻止，3名子女害怕不已。當時Srilofow向桃園地院聲請民事通常保護令，詎料祁竟告前妻家暴殺人罪嫌，桃園地檢署認為她是自衛，處分不起訴。

2022年5月底，因祁姓男子購買的新屋還在裝潢，一家人暫在南崁的摩鐵棲身。同年8月13日下午，祁因前妻沒準時到醫院接他，兩人在旅館房內口角，祁咒罵對方是「死妓女、臭機掰」，大女兒試圖阻擋父親毆打母親，但祁仍打了前妻巴掌。

Srilofow忍無可忍，拿起旅館內的鏡子底座朝祁的頭部砸去，兩人扭打成一團，還互相搶奪祁放置在旅館裡的水果刀；Srilofow在搶到刀後，埋怨「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」，接著朝他猛刺多下。祁因傷重失血過多，送醫前不治。

Srilofow認罪，桃園地院認為她殺人事證明確，因有自首，依法減刑。桃園地院認為，本案的衝突爆發點是因祁不滿前妻，命令她下跪、吐口水、辱罵、摑掌，前妻不堪羞辱而動念傷害被害人，但祁後來被她壓制於地，且水果刀也被她搶到手，這時殺人不能說是「正當防衛」。

桃園地院認為原本暴力衝突可以結束，但Srilofow卻因長期積怨和當下的情緒殺人，當時在場的小孩目睹父親死亡，心理有莫大創傷。因祁的胞弟、胞妹不願原諒，一審考量Srilofow犯後態度良好、持續照顧小孩，判她5年6月徒刑，也未宣告驅逐出境。

案件上訴高院後，高院再次減刑，Srilofow刑度大減為2年10月徒刑。

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泰國籍婦人 Srilofow 不滿祁姓前夫羞辱、毆打，刺死前夫，桃園地院依殺人罪判Srilofow5年6月徒刑，台灣高等法院今再減為2年10月徒刑。僅示意圖。圖／聯合報系資料照
泰國籍婦人 Srilofow 不滿祁姓前夫羞辱、毆打，刺死前夫，桃園地院依殺人罪判Srilofow5年6月徒刑，台灣高等法院今再減為2年10月徒刑。僅示意圖。圖／聯合報系資料照

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