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婆媳不合！她拿未滿月兒出氣 毆打狠摔虐到腦傷判關2年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

邱姓女子因與同住的婆婆不睦，情緒失控拿未滿月的次子出氣，造成男嬰癲癇、水腦，最高法院判邱女2年10月徒刑定讞。示意圖／ingimage
邱姓女子因與同住的婆婆不睦，情緒失控拿未滿月的次子出氣，造成男嬰癲癇、水腦，最高法院判邱女2年10月徒刑定讞。示意圖／ingimage

邱姓女子因與同住的婆婆不睦，情緒失控拿未滿月的次子出氣，多次出手毆打男嬰嫩臉，還把他摔到床上，造成男嬰癲癇、水腦，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判邱女2年10月徒刑定讞。

被當成「出氣筒」的次子2022年3月才出生，同年5月3日被送往林口長庚醫院急救時並非案發時間，他早在1個多禮拜前就被接連毆打凌虐。

邱女2022年3月生下次子，但她因與同住的婆婆長期相處失和，情緒失控、壓力太大，而把次子當成「出氣筒」，多次在住處臥室徒手毆打男嬰臉部及頭部，並用力將男嬰摔到床上，導致頭骨骨折、硬腦膜下出血、傷後腦萎縮、雙側視網膜出血、癲癇及水腦等傷害。

邱女坦承是因和婆婆不和，情緒控管出了問題才打兒子，並不是針對兒子，且她在不同日期毆打兒子2次、重摔兒子1次，是「分次」為之，如果她真的想要重傷害兒子，不會相隔多日犯案。

一審認為男嬰因腦傷而癲癇，使得身心發展較同年齡層兒童落後，周歲仍不會翻身，也不太會爬行或坐穩，更不會站立，邱女明知兒子當時還沒滿月，竟然因婆媳失和，只敢毆打、重摔比自己還弱小的兒子發洩，考量一切情狀後判2年10月徒刑。

邱女上訴表示自己當時才20歲，在年輕識淺之際已經生了2個兒子，且家中經濟都靠老公掙錢，生活拮据，偏偏又常遭婆婆責罵，因次子出生時沒發現罹患產後憂鬱症，一時失慮才觸法，是突發個案。她以已經有病識感、老公求情等理由，希望法官網開一面。

邱女說，長子也才2歲，需要她照顧，聯合國兒童權利公約規定「締約國應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離」，若她入監服刑，不利長子人格成長，為維護孩子「最佳利益」，希望減刑並宣告緩刑。

二審認為邱女應知嬰兒腦部發育尚未完全，頭部及身體都很脆弱，卻動手毆打造成男嬰腦萎縮、頭骨骨折、癲癇、水腦等嚴重腦傷，且影響腎臟功能，右眼對光線還沒有明顯，兩眼視力都不正常，負面影響無可估量。

二審指出，邱女一審宣判後才開始到身心診所就醫，辯稱有憂鬱情緒不可採，維持一審判決；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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