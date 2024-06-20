死刑最新民調：高達83%民眾反對廢死 88%贊同死囚應依法執行

中華人權協會今公布死刑存廢大型民調，司法院前副院長蘇永欽（左）、協會理事長高思博（中）、前政務委員朱雲鵬（右）。記者林孟潔／攝影

中華人權協會、台灣審議民主協會今公布「死刑存廢」民意調查報告，結果顯示高達83％民眾不贊同廢除死刑，且有88%民眾認為在死刑尚未廢除之前，死囚應依法執行死刑，顯示台灣民眾反對廢除死刑具有穩定、高度共識，憲法法庭應審慎採用作為審判重要參考。

此次民調完成3003份有效樣本，其中包括1503份市話調查樣本、1500份手機調查樣本。結果顯示，高達83%民眾不贊成廢除死刑，贊成廢死只有一成；76%民眾同意「殺人判死刑是天經地義的事」，而只有12%民眾認為「殺人判死刑已經不符合時代潮流」。

民調指出，85%民眾同意「對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項」，且有73%民眾同意死刑有嚇阻重大犯罪的作用。

協會表示，根據調查結果，87%民眾認為美國、日本等國家都還維持死刑，我國仍然維持死刑，並沒有違反國際潮流；另外，76%民眾認為「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，只有17%民眾認為廢死與否「應該由大法官決定」，顯示出對大法官的不信任。

結果顯示，63%民眾對台灣司法審判沒有信心，而僅31%民眾對台灣的司法審判有信心；69%民眾認為「在台灣已經很重視人權了」，約23%民眾認為「台灣對人權還不夠重視」。

協會指出，調查顯示多年來，台灣民眾反對廢除死刑具有穩定、高度的共識，也凸顯民眾對於死刑除了刑罰功能以外，在道德倫理上的價值立場。

協會表示，此次調查內容不僅包含民眾對於廢除死刑的意見，還包括民眾對於死刑的道德倫理價值、廢除死刑的程序與方式、曾提出廢除死刑的配套方案、民眾對於司法信任度與當前社會治安的看法等，是近年來對於死刑相關議題最完整的大型民調，目前正在審理廢除死刑的憲法法庭，應當審慎採用作為審判的重要參考。