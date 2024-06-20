快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「繫情」生命禮儀公司被控違法吸金6億 3幹部獲判「無罪」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

繫情生命禮儀公司販售的「如意生活契約」，違法向150多名投資人吸金，結果檢調約談後，集團徐姓、羅姓、李姓幹部，仍對外募資蓋「生命紀念館」，1年吸金1156萬餘元。雄檢起訴徐姓、羅姓、李姓幹部等3人，但法官認為檢方舉證資料不足，判決3人無罪。

檢方調查，2007年由張男成立的繫情生命禮儀，以山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，宣稱投資一定金額後，合約期內保證可獲得年利3.728%至5.556%不等的「增值金」，且合約還可轉換成殯葬禮儀服務。

2015年檢調接獲檢舉後，發現繫情公司涉及違法吸金，至少150多名投資人受害，同年8月26日發動搜索，帶回繫情公司的徐姓、羅姓和李姓幹部，3人遭約談時，調查局人員還提醒羅男等人不能再續賣生活契約，否則將違反銀行法。

後來經檢方調查後，發現繫情至少違法吸金6億2239萬，高雄高分院審理後，依違反銀行法判繫情張姓負責人10年徒刑，徐姓、羅姓、李姓幹部等，則處4年8個月至8年2月不等徒刑。

但此案在法院審理時，法官發現徐姓幹部等人在案件遭檢調搜索時，隔天又以繫情名義，對外以興建「繫情生命館」為由，持續推銷生活契約，供稱生命館營運前景看好，保證給付3.903%至4.167%增值金或紅利，吸引133名投資者投入資金，短短1年半吸金1156萬餘元。

檢方偵辦時，徐男等3人否認有以繫情名義再對外吸金，但檢方根據法院審理時，調查的帳冊、證人說法等，認定羅男等人遭搜索後，仍持續對外吸金，依違反銀行法等罪起訴徐姓、羅姓和李姓幹部3人。

雄院審理時，法官依據客戶與徐男等人簽訂的契約，認為若依契約規定的報酬利率，並未超過現行銀行定存利率，難認徐男等人有構成銀行法中的給付與本金顯不相當之其他利益。

法官認為，檢方雖指集團以興建繫情生命館等理由，保證給付增值金或紅利等節，卻未提出證據佐證，且依據證人證詞，該集團在首次被搜索後，部分客戶直接和集團董事長「換約」，可見並不一定會透過業務人員簽約，因缺少3人詐欺事證，判決無罪。

繫情禮儀公司違規吸金，但集團成員遭約談後，隔天仍繼續販賣生活契約，集團3名幹部被起訴後，今被判決無罪。本報資料照片
繫情禮儀公司違規吸金，但集團成員遭約談後，隔天仍繼續販賣生活契約，集團3名幹部被起訴後，今被判決無罪。本報資料照片

吸金

延伸閱讀

影／蔡國安名流合照吸金36億刑加重 稱「遺臭萬年」不會逃澳害小孩

非法吸金逾5億潛逃泰國 藍海地產董座李陳妙音起訴

藍海集團董事長李陳妙音吸金逾5億 銀行法起訴

協助藏im.B吸金案威士忌酒？ 自救會：追究陳歐珀刑責

相關新聞

有教化可能…台中碩士女揪男友鐵鎚弒父 二審今仍判無期

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，回台和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍荒野，包括江的母親、妹妹都求法...

死刑最新民調：高達83%民眾反對廢死 88%贊同死囚應依法執行

中華人權協會、台灣審議民主協會今公布「死刑存廢」民意調查報告，結果顯示高達83％民眾不贊同廢除死刑，且有88%民眾認為在...

吐口水、命下跪、摑臉罵…她屢遭前夫家暴 當著孩子面殺了他

祁姓男子與離異的泰國籍前妻Srilofow暫住摩鐵，前年8月前妻因未即時到醫院接祁，祁命她下跪，並將口中的飯菜、口水吐在...

婆媳不合！她拿未滿月兒出氣 毆打狠摔虐到腦傷判關2年10月定讞

邱姓女子因與同住的婆婆不睦，情緒失控拿未滿月的次子出氣，多次出手毆打男嬰嫩臉，還把他摔到床上，造成男嬰癲癇、水腦，最高法...

妄想被霸凌…她遷怒女病友掐到死還反覆確認死透 判12年加監護4年

宜蘭縣一家復康機構林姓女院民因懷疑工作人員霸凌她，遷怒病友，掐死極重度身心障礙的張姓女子，犯後還多次試探鼻息，確認被害人...

香港媒體人「姜牧師」林森北路遇刺 毒品通緝犯因這理由傷他

今年3月間，林姓男子在台北市林森北路一帶，因酒後碰撞起口角，持刀刺傷香港媒體人「姜牧師」 姜嘉偉後逃逸；警方查獲林姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。