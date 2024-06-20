「繫情」生命禮儀公司被控違法吸金6億 3幹部獲判「無罪」

繫情生命禮儀公司販售的「如意生活契約」，違法向150多名投資人吸金，結果檢調約談後，集團徐姓、羅姓、李姓幹部，仍對外募資蓋「生命紀念館」，1年吸金1156萬餘元。雄檢起訴徐姓、羅姓、李姓幹部等3人，但法官認為檢方舉證資料不足，判決3人無罪。

檢方調查，2007年由張男成立的繫情生命禮儀，以山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，宣稱投資一定金額後，合約期內保證可獲得年利3.728%至5.556%不等的「增值金」，且合約還可轉換成殯葬禮儀服務。

2015年檢調接獲檢舉後，發現繫情公司涉及違法吸金，至少150多名投資人受害，同年8月26日發動搜索，帶回繫情公司的徐姓、羅姓和李姓幹部，3人遭約談時，調查局人員還提醒羅男等人不能再續賣生活契約，否則將違反銀行法。

後來經檢方調查後，發現繫情至少違法吸金6億2239萬，高雄高分院審理後，依違反銀行法判繫情張姓負責人10年徒刑，徐姓、羅姓、李姓幹部等，則處4年8個月至8年2月不等徒刑。

但此案在法院審理時，法官發現徐姓幹部等人在案件遭檢調搜索時，隔天又以繫情名義，對外以興建「繫情生命館」為由，持續推銷生活契約，供稱生命館營運前景看好，保證給付3.903%至4.167%增值金或紅利，吸引133名投資者投入資金，短短1年半吸金1156萬餘元。

檢方偵辦時，徐男等3人否認有以繫情名義再對外吸金，但檢方根據法院審理時，調查的帳冊、證人說法等，認定羅男等人遭搜索後，仍持續對外吸金，依違反銀行法等罪起訴徐姓、羅姓和李姓幹部3人。

雄院審理時，法官依據客戶與徐男等人簽訂的契約，認為若依契約規定的報酬利率，並未超過現行銀行定存利率，難認徐男等人有構成銀行法中的給付與本金顯不相當之其他利益。

法官認為，檢方雖指集團以興建繫情生命館等理由，保證給付增值金或紅利等節，卻未提出證據佐證，且依據證人證詞，該集團在首次被搜索後，部分客戶直接和集團董事長「換約」，可見並不一定會透過業務人員簽約，因缺少3人詐欺事證，判決無罪。