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有教化可能…台中碩士女揪男友鐵鎚弒父 二審今仍判無期

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，回台和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍荒野，包括江的母親、妹妹都求法官判她死刑，台中地院一審以江、張仍有「社會化可能」，依殺人等罪2人無期徒刑。台中高分院二審今上午宣判，駁回上訴，仍可上訴。

台中高分院二審今上午宣判，駁回檢察官、江女及張男上訴。審判長張智雄並說明，江女、張男殺害江父，手段凶殘、泯滅人性，家屬也無法原諒，考量2人犯殺人罪情節重大，但經一審送台灣司法心理學會鑑定，二審再送彰化基督教醫院鑑定。

張智雄說，兩次鑑定結果都認為，江、張有矯正教化及社會性可能，經衡評下認為沒有永久與世隔絕判死刑必要，認定一審判無期徒刑、褫奪公權終身妥適。

檢方起訴指出，江女（33歲）和張男（34歲）2014年赴一同美國留學時曾請求江父幫忙申請貸款、資助生活費，對方初期答應，至2016年就不再資助，造成2人在美就學及生活困難心生怨恨，2020年11月回台2人再向江的父母理論，卻屢被拒於門外並報警。

江女、張男轉為憤怒竟謀議殺害江父，事先買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀等，2021年12月26日騎車到大里區江父擔任保全的國小埋伏，27日凌晨闖進校區中庭指責江父，江女衝上前抓住爸爸手，再命張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒下還有聲音，2度叫男友繼續痛打。

江父慘遭擊破頭顱、打斷頸椎慘死，2人為滅證拿塑膠袋套江父頭、清洗地面血跡，還用束帶綁著雙腳搬上機車前踏板由張載運，江則騎另輛機車跟隨在後，運送途中江父右腳因垂下遭拖行被磨到見骨，最後丟在太平區郊區棄屍，直到江的妹妹見父親遲遲未歸報案才曝光。

台中地院一審去年4月28日各依殺直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬屍體罪，判江女無期徒刑，褫奪公權終身、1年2月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；另依殺人罪、遺棄屍體罪判張男無期徒刑，褫奪公權終身、1年，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

一審認為，江女、張男手段極為凶殘，尤其江女不思爸爸養育之恩，逆倫弒父惡性重大，就連江女的媽媽、妹妹都當庭向法官表達希望判2人死刑。

一審考量，2人都無前科犯後坦承，且送台灣司法心理學會鑑定結果認為江女有「中高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，張男也有「高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，尚非全無復歸社會更生可能，審酌尚無剝奪生命處以死刑與社會永久隔離必要，因此判無期。

民事一審部分，江的母親、弟弟、妹妹均向江女及張男提損害賠償，包括喪葬費42萬元，另各求償精神撫慰金500萬元、400萬元、400萬元，一共1342萬元。民事庭審理後判江女、張男各應給付母親、妹妹和弟弟250萬、200萬、242萬，一共692萬元。

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

命案 棄屍 死刑 殺人 爸爸

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