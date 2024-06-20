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哥兒們大武崙沙灘烤肉 他無照開車買飲料途中撞機車肇逃…判8月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳男和朋友在基隆市大武崙沙灘烤肉，無照駕駛王姓男子的車去買飲料，途中肇事造成機車吳姓女乘客受傷後，逃離現場觸法。基隆地方法院審理後，依肇事致人傷害逃逸罪，判吳8月徒刑；吳另犯過失傷害罪，判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。呂女對吳、王求償，由法院民事庭審理。

判決指出，王姓男子和友人去年6月22日晚上在大武崙沙灘聚會烤肉時，央請吳男秉開他代步的汽車去買飲料。吳男明知自己無駕照，仍接受王男拜託，當晚11點多開車出發，沿湖海路往外木山協和街方向行駛。

吳男開車跟在廖男駕駛的汽車、陳男騎的機車後方，行經湖海路指標1.2公里處，道路中央畫設分向限制線（黃實線）路段，加速往左偏行，想要連續超越廖、陳時，看見對向車道有其他車輛駛近，又急向右偏行，先撞上廖車左前車身，再撞到陳男的機車，造成坐在機車後座的呂姓女子受傷。

吳男肇事後，疑因為無照駕駛，未停車留在在現場，協助處理照護傷者、報警或採取其他必要措施，也未留下姓名、電話等資訊，加速逃離現場。廖男一度開車追逐，但未追上。警方事後查出吳男身分，通知到案說明後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依肇事致人傷害逃逸罪、過失傷害罪嫌起訴。

法院審理時吳男自白認罪，並稱調解同意賠償48萬元，但因借不到錢，最多只能拿出6萬元，他也不知道怎麼處理。

王男證稱，案發當天他和一群友人在沙灘烤肉，他請吳男幫忙買飲料，所以把鑰匙拿給吳，但後來吳到底開去哪裡買飲料，他不清楚。隔了一段時間，接到吳打來電話，說把車停在大慶大城的產業道路。

法官依據吳男自白、證人證述及診斷證明書、道路交通事故調查報告表、車損照片、行車記錄器檔案等事證，指呂女受傷與吳男駕車過失行為具因果關係，認定吳男犯行。

法官審酌吳男明知沒有駕照，竟接受王男委託開車買飲料，並因過失行為導致呂女受傷，且肇事逃離現場，行為可議。吳坦承犯行，態度尚佳，但呂女指吳男沒有誠意道歉及悔改的心，她知道吳家清寒，但和解的錢第2次就沒給了，吳說會跟王男說也沒有結果，就是擺爛。

法官兼衡吳男犯罪情節、吳家是中低收入戶等情狀，肇事逃逸、過失傷害2罪分別判刑。呂女另對吳男、王男提起刑事附帶民事訴訟損害賠償，由基隆地院民事庭審理。

吳男無照駕車在基隆市外木山海岸湖海路肇事逃逸，基隆地方法院審理後，依肇事致人傷害逃逸罪判刑8月。圖／翻攝自GoogleMap
吳男無照駕車在基隆市外木山海岸湖海路肇事逃逸，基隆地方法院審理後，依肇事致人傷害逃逸罪判刑8月。圖／翻攝自GoogleMap

基隆 肇逃 車禍 駕照

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