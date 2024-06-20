路怒症發作？台南歐巴桑飆粗話比中指還逼車 法官不饒

57歲李姓女子在台南市騎機車按喇叭，當街飆粗話，罵陳姓機車騎士醜男、神經病等，涉嫌公然侮辱被警送辦，她辯稱人家妨害她的自由，但法官審理發現她以前就多次在路上與人發生類似行車糾紛，無法克制情緒，不是開車逼機車，就是比人中指罵粗話，顯然欠缺尊重他人的法治觀念，判罰九千元。此案仍能上訴。

曾自稱住過香港的李姓女子今年初在台南市騎機車，與陳姓機車騎士發生行車糾紛，她口不擇言，當眾用粗話罵對方，還侮辱對方是「醜男Ugly」、「神經病」、「你是什麼東西」等，她開庭時承認自己有多件行車糾紛辱罵他人的前科，但她覺得與此案不相關，她認為只按了對方喇叭一下，對方就來挑釁她，是對方妨害她的自由，不認為自己有錯。

法官發現她罵人前科的確不少，2022年9月在台南開車，嫌機車騎士在機慢車優先道騎得太慢，不耐按喇叭後一路逼車，對方騎士為避免碰撞，自車道騎出路面邊緣，被迫停車，轎車斜靠外側車輛，兩車幾乎緊貼，被監理所裁罰1萬8000元、記違規點數3點、參加道路交通安全講習，並吊扣汽車牌照6個月。她不服，否認逼車辯說是靠邊停車，提出行政訴訟但法院判敗訴。