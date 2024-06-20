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選後5月突搜索 蘇系遭疑為2026選舉先「除根」

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱王聖藜／連線報導

新北市議長蔣根煌。本報資料照片
新北市議長蔣根煌。本報資料照片
新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉違反選罷法昨遭搜索及約談，國民黨新北黨務幹部都強調尊重司法調查，但對於偵辦時間點很疑惑，認為選後5個月突然搜索有點小題大作，不免令人聯想是政治追殺，甚至是蘇系為2026年地方選舉先「除根」。蔣根煌人在國外，他昨天低調說「回去再說」。

新莊現有7席議員，藍綠分別3席、民眾黨1席，蔣根煌近年因身體欠佳，有意交棒，蔣欣璋選立委被看作交棒起手式，打開知名度。

新北市議會國民黨團副書記長呂家愷表示，尊重司法，但時間點有點奇怪，怎麼會選後這麼久才處理，立委已選完5個月才出手，不免令人聯想到是政治追殺。

負面消息連環爆，地方人士認為新莊下一屆議員選戰變數增加，一來蔣根煌是否交棒，牽動國民黨席次消長，二來綠營議員也蠢蠢欲動，期待蘇巧慧選上新北市長，蘇系吳秉叡也跟著進駐市府，同黨議員能更上層樓。

知情人士直言，吳秉叡檢舉蔣欣璋是「忍無可忍」，一開始吳秉叡團隊評估勝率大，不想讓蔣有聲量，也維持地方藍綠默契下，選戰初期對蔣採取冷處理，不過蔣欣璋核心團隊認為有機會拚這一席，接連砲打吳財產申報、藉由社群貼文影射吳涉性侵等，讓他憤而檢舉。

地方人士坦言，藍綠一席議員增減，不足以壯大蘇系勢力，但利用此事打擊蔣家在地方勢力、形象，不僅蔣欣璋想接棒難度提高，市府若想再推派侯家軍參選，蔣根煌恐怕也難「幫忙」，對蘇系來說百利而無一害。

針對小題大作、政治追殺等批評，檢方表示，偵查犯罪要花時間清理線索，偵查「蔣案」絕非政治辦案。

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