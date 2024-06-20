蔣根煌兒涉選罷法 百萬交保

蔣根煌的兒子蔣欣璋（圖）100萬元交保。記者房荷庭／攝影 去年立委選舉期間「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵，檢方查出新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉案，發動搜索、約談，昨天諭令蔣欣璋100萬元交保，蔣的助理鄧裕融30萬元交保，共犯資訊公司負責人洪湛閎聲押禁見，法官裁准。

專案小組認為，蔣欣璋等人涉犯公職人員選罷法意圖使人不當選罪、加重誹謗罪，前天指揮刑事警察局、調查局資安工作站搜索蔣欣璋住處、洪湛閎公司共5個地點，查扣相關人手機、通聯物證繼續偵辦。

檢警調調查，2023年12月20日有匿名者以女子身分提及大學畢業後，遇到一位像父親一樣的立委，匿名者在「Dcard」貼文「立委老闆，是時候該面對我了吧？」提到「立委老闆」送「她」回家時竟然性侵，「你在床沿看著我，我只能蜷縮在床上，你說遲早會習慣，不要這麼害怕，放鬆就不會痛…」等。

由於文中提及的「立委」是律師出身，新北市選區立委僅吳秉叡條件吻合，吳認為已特定指其個人，且內容是網軍手法惡意抹黑，意圖影響他的選情，遞狀向台北地檢署提告請求偵查。

檢方分案後，今年4月23日搜索、約談PO文男子蕭智鈞，認為蕭涉嫌重大，而且索取為數不詳的對價報酬，聲請羈押禁見蕭獲准，再自蕭的通聯紀錄查知蕭與洪、洪與鄧、鄧與蔣欣彰之間各有犯意聯絡，決定收網偵查。

專案小組認為，蔣欣璋疑為打擊選戰對手吳秉叡的選情，在幕後教唆犯案，不過，蔣否認涉案，檢方認為他犯罪嫌疑重大，諭令100萬元交保候傳，以意圖使人不當選罪、加重誹謗罪來說，保金並不低。

共犯結構中的鄧裕融、洪湛閎部分，2人雖然被查獲犯罪事證，不過，都矢口否認涉案，檢察官複訊諭令鄧以30萬元交保，洪因供詞避重就輕，檢方懷疑交保有串、滅證之虞，可能妨害偵查，對洪祭聲押禁見處分。