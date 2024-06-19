快訊

孫安佐涉槍砲案 檢諭令30萬交保、限制住居「責付孫鵬」

西門町晚間也突跳電！北市3區「上萬戶」受影響

無照老翁重操舊業…收1萬6千元幫LINE好友裝假牙 第5度違醫師法

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

既非齒模師，也不具醫師執照的戴姓男子，卻自多年前起，在桃園八德住家幫人裝假牙，其中4度遭檢舉判刑，去年6月間，好心幫LINE社群曹姓群友裝假牙，第5度遭檢舉並依違反醫師法案件起訴，桃園地院今天進行準備程序，肢殘的戴男當庭認罪、請求從輕量刑，法官諭知改為簡式審判，全案辯結並訂於7月11日下午宣判。

戴男拄著拐杖到庭表示，針對幫群友裝假牙涉嫌違反醫師法而遭起訴的事實他都認罪，他說，由於自小罹有小兒麻痺症，行動不便不好找工作，多年前便以國中畢業去習得的齒模技術，在住家一樓購置相關醫療設備幫人治療牙齒並裝假牙，近年因法規甚嚴，連連遭檢舉，最後甚至因此入獄1年，之後便無再幫人裝假牙。

戴男說，由於曹姓女子是LINE社群好友，案發前與一群友人到他家聚會時，發現住處1樓有牙科診療台，經友人勸說才重操舊業，談妥以1萬6000元幫她裝假牙，事發後他也將弄牙齒的費用加至整數2萬元還給曹女，他知道錯了，定不再犯，目前在禮儀公司打工做摺蓮花、元寶工作，女兒還需要錢念書，希望法官能從輕量刑。

起訴事實指出，59歲戴姓男子明知自己非齒模師，沒有領有醫師或牙醫師執照，無醫師資格者，不得擅自執行醫療業務，去年6月間某時，在桃園市八德區住處，為曹姓女子提供假牙齒模更新等醫療行為，擅自執行醫療業務。桃園市政府衛生局接獲民眾檢舉，於7月20日前往稽查，再經八德警分局於同年11月14日至戴男住處搜索，並扣得診療器具及診療台、齒模器材等證物。後遭桃園地檢署依違反醫師法第28條前段的非法執行醫療業務罪嫌起訴。

戴姓男子既非齒模師，也不具醫師執照仍私下幫人製齒模、裝假牙，第5度遭檢舉送辦。示意圖與本案無關。記者卜敏正／翻攝
戴姓男子既非齒模師，也不具醫師執照仍私下幫人製齒模、裝假牙，第5度遭檢舉送辦。示意圖與本案無關。記者卜敏正／翻攝

假牙

延伸閱讀

綠議員爆料新竹棒球場去年5月採土未送美 市府說話了

香港碎屍案 蔡天鳳前夫鄺港智盜竊金飾認罪遭判刑3年半

LINE 14.8.0版更新沒？這5功能變更好用 一鍵檢舉詐騙

綠議員出示對話截圖 證實新竹棒球場去年5月採土未送美國

相關新聞

抹黑吳秉叡！新北議長兒蔣欣璋涉買網軍 資訊公司負責人羈押禁見

去年立委選期「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵女實習生，新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉案，檢警調昨搜索、約談，...

宮廟好心供住 他竟把2只銅爐、90張白鐵椅搬下山變賣

基隆市許姓男子借住宮廟竟心生歹念，趁沒有人在的時候，把宮內的白鐵椅子、銅爐等物品搬下山變賣。基隆地方法院審理後，依竊盜罪...

「台版柬埔寨」主嫌行賄砸2百萬、贈賓士 貪警否認法院重判12年6月

台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，涉結交台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲，貪汙收受2百萬現金、價值109萬元虛擬貨幣，及...

他無執照卻幫社群好友裝假牙遭檢舉 第5度違反醫師法

既非齒模師，也不具醫師執照的戴姓男子，卻自多年前起，在桃園八德住家幫人裝假牙，其中4度遭檢舉判刑，去年6月間，好心幫Li...

古董商遺孀加飆股群遭詐3千萬 警獻策假裝籌錢誘逮2車手

新北古董商遺孀李姓女子被以投資名義騙走黃金與現金合計價值新台幣3000萬元。警方為引誘詐團面交，另拍古董照供李女傳給詐團...

歹徒傳訊「被二一」詐騙學子 台中警：假應召交友被騙最多

近日傳出有歹徒利用簡訊，向國立台灣師範大學的學子以「被二一」為由，傳送詐騙連結要學子點選，校方發現後趕緊通報，台中市刑大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。