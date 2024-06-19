無照老翁重操舊業…收1萬6千元幫LINE好友裝假牙 第5度違醫師法
既非齒模師，也不具醫師執照的戴姓男子，卻自多年前起，在桃園八德住家幫人裝假牙，其中4度遭檢舉判刑，去年6月間，好心幫LINE社群曹姓群友裝假牙，第5度遭檢舉並依違反醫師法案件起訴，桃園地院今天進行準備程序，肢殘的戴男當庭認罪、請求從輕量刑，法官諭知改為簡式審判，全案辯結並訂於7月11日下午宣判。
戴男拄著拐杖到庭表示，針對幫群友裝假牙涉嫌違反醫師法而遭起訴的事實他都認罪，他說，由於自小罹有小兒麻痺症，行動不便不好找工作，多年前便以國中畢業去習得的齒模技術，在住家一樓購置相關醫療設備幫人治療牙齒並裝假牙，近年因法規甚嚴，連連遭檢舉，最後甚至因此入獄1年，之後便無再幫人裝假牙。
戴男說，由於曹姓女子是LINE社群好友，案發前與一群友人到他家聚會時，發現住處1樓有牙科診療台，經友人勸說才重操舊業，談妥以1萬6000元幫她裝假牙，事發後他也將弄牙齒的費用加至整數2萬元還給曹女，他知道錯了，定不再犯，目前在禮儀公司打工做摺蓮花、元寶工作，女兒還需要錢念書，希望法官能從輕量刑。
起訴事實指出，59歲戴姓男子明知自己非齒模師，沒有領有醫師或牙醫師執照，無醫師資格者，不得擅自執行醫療業務，去年6月間某時，在桃園市八德區住處，為曹姓女子提供假牙齒模更新等醫療行為，擅自執行醫療業務。桃園市政府衛生局接獲民眾檢舉，於7月20日前往稽查，再經八德警分局於同年11月14日至戴男住處搜索，並扣得診療器具及診療台、齒模器材等證物。後遭桃園地檢署依違反醫師法第28條前段的非法執行醫療業務罪嫌起訴。
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