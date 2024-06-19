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古董商遺孀加飆股群遭詐3千萬 警獻策假裝籌錢誘逮2車手

中央社／ 新北19日電

新北古董商遺孀李姓女子被以投資名義騙走黃金與現金合計價值新台幣3000萬元。警方為引誘詐團面交，另拍古董照供李女傳給詐團，假裝已變賣古董湊錢，順利誘出2名車手逮人。

新北市政府警察局淡水分局調查，從外商銀行退休的65歲李姓女子今年1月加入飆股群組後，4月起開始付錢給詐騙集團，雙方面交達11次，李女給出價值2400萬元的黃金與600萬元現金。

警方查出，李女向詐騙集團表示希望出金，卻被對方搪塞，詐團更進一步要求繼續投入1300萬元，李女驚覺受騙報案。

警方評估詐團可能已經掌握李女資金不足，因此請李女持續配合詐團，警方並至轄區內古董店拍攝2張古董照片，由李女傳給詐團，假裝李女已變賣古董並籌得足夠資金。

竹圍所長陳思翰及副所長孫宇辰協助約定詐騙集團於17日晚間面交，並調派警力部署，見李女交付給18歲周姓車手後，立即上前逮捕周嫌及對面公車站監控的28歲丁姓收水手，查扣偽造印章1個、工作證9張、智慧手機3支等證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

古董示意圖。圖／Ingimage
古董示意圖。圖／Ingimage

詐騙集團 車手

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