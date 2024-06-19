快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兒在校疑遭男同學霸凌 婦氣到甩了他2巴掌挨告下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓婦人不滿女兒在學校疑遭男同學霸凌，並在外散播不實言論，與該名男同學在左鎮某廟宇廣場談話，男同學到場後，黃婦不滿對方拒不道歉，氣的徒手掌摑男同學2下而挨告，黃婦被依兒少法加重其刑，法官認她成年人故意對少年犯傷害罪處拘役30日，還不得易科罰金。

檢警調查，黃婦因認女兒在學校遭男同學霸凌，且對方在外散播不實言論，與男同學相約談話。去年11月6日傍晚5時許，男同學抵達後，黃婦不滿對方拒不道歉，徒手掌摑男同學2下，致其臉部挫傷。男同學對黃婦提告傷害，經檢察官聲請以簡易判決處刑。　　　

檢方指出，被告所為犯刑法中傷害罪嫌，又被告為成年人，故意對未成年人犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法中相關規定加重其刑。黃婦則坦承犯行。

台南地院指出，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段所定：「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一」。

而刑法第277條第1項「傷害人之身體或健康者…」法定最重本刑為有期徒刑5年，經依上開規定為刑法分則加重後，已不合於刑法第41條第1項「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者…」得易科罰金要件，所以不予諭知易科罰金。

台南地院審酌，黃婦僅因不滿被害人不按其意道歉，不顧被害人尚屬少年，竟為本件傷害犯行，並兼衡她警詢中坦承犯行，被害人所受傷勢，及其犯罪動機、手段、目的、所受刺激、生活狀況等一切情狀，認她成年人故意對少年犯傷害罪處拘役30日。

台南地院審酌，黃婦僅因不滿被害人不按其意道歉，不顧被害人尚屬少年，竟為本件傷害犯行，認她成年人故意對少年犯傷害罪處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，黃婦僅因不滿被害人不按其意道歉，不顧被害人尚屬少年，竟為本件傷害犯行，認她成年人故意對少年犯傷害罪處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照

傷害罪 兒少法 霸凌

延伸閱讀

牙疼未改善 台南男暴怒持球棒毀了牙醫診所下場慘

AI成霸凌幫兇？ 反霸凌教材需儘速跟上

宜蘭某國中跆拳道隊傳霸凌！學姐「喊錯名」被學弟勒後頸狠踹 校方啟動調查

獨／特戰部士官長分享「國小國中被霸凌」 黃偉豪挑戰自己：我做到了

相關新聞

百萬網紅滴妹男友疑開非法賭場！有網紅開箱直播 賭客多為富二代、ABC

台北市大安警分局昨天晚間攻堅光復南路一家非法德州撲克賭場，該賭場疑似由百萬網紅滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charl...

貴婦花上千萬打485次牛奶針助眠竟下黃泉 高院改判醫師少賠432萬

呂姓貴婦因失眠接受醫美診所劉姓醫師推薦的「舒眠療程」，3年內被注射高達485次的管制藥品「牛奶針」，她藥物成癮、精神恍惚...

政治追殺？選後5個月突辦蔣欣璋 檢方：辦案要花一點時間

新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋涉違反選罷法昨遭搜索及約談，國民黨新北黨務幹部認為小題大作，不免令人聯想是政治追殺等；為此，...

歹徒傳訊「被二一」詐騙學子 台中警：假應召交友被騙最多

近日傳出有歹徒利用簡訊，向國立台灣師範大學的學子以「被二一」為由，傳送詐騙連結要學子點選，校方發現後趕緊通報，台中市刑大...

抹黑吳秉叡！新北議長兒蔣欣璋涉買網軍 資訊公司負責人羈押禁見

去年立委選期「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵女實習生，新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉案，檢警調昨搜索、約談，...

女兒在校疑遭男同學霸凌 婦氣到甩了他2巴掌挨告下場慘

台南黃姓婦人不滿女兒在學校疑遭男同學霸凌，並在外散播不實言論，與該名男同學在左鎮某廟宇廣場談話，男同學到場後，黃婦不滿對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。