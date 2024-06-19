女兒在校疑遭男同學霸凌 婦氣到甩了他2巴掌挨告下場慘

台南黃姓婦人不滿女兒在學校疑遭男同學霸凌，並在外散播不實言論，與該名男同學在左鎮某廟宇廣場談話，男同學到場後，黃婦不滿對方拒不道歉，氣的徒手掌摑男同學2下而挨告，黃婦被依兒少法加重其刑，法官認她成年人故意對少年犯傷害罪處拘役30日，還不得易科罰金。

檢警調查，黃婦因認女兒在學校遭男同學霸凌，且對方在外散播不實言論，與男同學相約談話。去年11月6日傍晚5時許，男同學抵達後，黃婦不滿對方拒不道歉，徒手掌摑男同學2下，致其臉部挫傷。男同學對黃婦提告傷害，經檢察官聲請以簡易判決處刑。

檢方指出，被告所為犯刑法中傷害罪嫌，又被告為成年人，故意對未成年人犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法中相關規定加重其刑。黃婦則坦承犯行。

台南地院指出，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段所定：「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一」。

而刑法第277條第1項「傷害人之身體或健康者…」法定最重本刑為有期徒刑5年，經依上開規定為刑法分則加重後，已不合於刑法第41條第1項「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者…」得易科罰金要件，所以不予諭知易科罰金。