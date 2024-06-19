宮廟好心供住 他竟把2只銅爐、90張白鐵椅搬下山變賣

基隆市許姓男子借住宮廟竟心生歹念，趁沒有人在的時候，把宮內的白鐵椅子、銅爐等物品搬下山變賣。基隆地方法院審理後，依竊盜罪判刑4月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，這家宮廟的張姓管理人，去年8月18日同意讓許男單獨借住在宮內，許男趁沒有人察覺的機會，偷走宮內存放的白鐵椅子90把，市價3萬6000元、銅爐2個，市價3000元、花瓶1對，市價3000元、印章5個和現金120元。

張姓管理人去年9月28日返回宮廟時，發現宮內財物被偷了不少報案。警方循線逮捕許男送辦。基隆地檢署檢察官偵訊時，許男僅承認偷走宮內80幾把白鐵椅子，載到山下變賣，其他東西是他在工地認識，綽號「阿峰」的朋友偷的。

法官審理後指出，許男無法提供「阿峰」真實姓名、年籍和聯絡方式等資料供司法機關調查。宮廟被竊的物品，顯然不可能由單獨1人搬運竊取，許男應是將部分犯行推諉給捏造、實際上不存在的「阿峰」，辯詞不足採信。