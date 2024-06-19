聽新聞
test
0:00 / 0:00
宮廟好心供住 他竟把2只銅爐、90張白鐵椅搬下山變賣
基隆市許姓男子借住宮廟竟心生歹念，趁沒有人在的時候，把宮內的白鐵椅子、銅爐等物品搬下山變賣。基隆地方法院審理後，依竊盜罪判刑4月，可易科罰金。全案可上訴。
判決指出，這家宮廟的張姓管理人，去年8月18日同意讓許男單獨借住在宮內，許男趁沒有人察覺的機會，偷走宮內存放的白鐵椅子90把，市價3萬6000元、銅爐2個，市價3000元、花瓶1對，市價3000元、印章5個和現金120元。
張姓管理人去年9月28日返回宮廟時，發現宮內財物被偷了不少報案。警方循線逮捕許男送辦。基隆地檢署檢察官偵訊時，許男僅承認偷走宮內80幾把白鐵椅子，載到山下變賣，其他東西是他在工地認識，綽號「阿峰」的朋友偷的。
法官審理後指出，許男無法提供「阿峰」真實姓名、年籍和聯絡方式等資料供司法機關調查。宮廟被竊的物品，顯然不可能由單獨1人搬運竊取，許男應是將部分犯行推諉給捏造、實際上不存在的「阿峰」，辯詞不足採信。
法官認定許男行為犯刑法竊盜罪，恣意竊取他人財物，對社會經濟秩序及他人財產安全造成危害，應予責難。許男僅坦承部分犯行，又曾有竊盜案件前科，衡量犯罪動機、手段、竊得財物價值及自述國小畢業、家庭經濟小康等情狀，判有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言