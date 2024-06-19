傳訊騙大學生被「二一」要退學 刑事局：小心釣魚簡訊
師範大學有學生收到手機iMessage訊息，自稱校方學務處，指成績不及格要退學，以報名轉學考誘使點擊網址。165反詐騙專線未接獲報案，警方不排除是惡作劇，提醒民眾防範釣魚簡訊，勿點擊不明網址填寫資料，避免遭盜刷信用卡。
刑事局清查，165反詐騙專線未接獲報案，165全民防騙官方網站也沒有接獲檢舉，檢視訊息內網址，研判網頁架在北部某私立大學官方網站，但網頁已被移除，不知內容，不排除是該校具網路使用權限人員所為或遭駭侵。
官警說，詐騙集團廣發釣魚簡訊亂槍打鳥，針對特定對象發簡訊，不符慣用手法，惡作劇可能性較高。
近年詐團傳手機簡訊、蘋果iMessage訊息或Google RCS訊息，假冒自來水、台電、遠通電收公司或監理站、電信、快遞業者等，謊稱水費、電費、國道通行費欠費或交通罰鍰未繳、點數兌換贈品、領取包裹等，誘使民眾點擊訊息內網址，連上釣魚網頁填輸信用卡、金融帳戶帳號等資料，得手後直接盜刷或綁定電子支付盜刷。
刑事局說，收到類似訊息，勿點擊網址，也不要填寫個人、信用卡資料，應向官方客服或165專線查證，並透過165全民防騙官網或警政服務App，填姓名、聯絡電話、簡訊內容、發訊者資訊及上傳訊息截圖，檢舉詐騙。
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