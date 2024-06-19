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「台版柬埔寨」主嫌行賄砸2百萬、贈賓士 貪警否認法院重判12年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，涉結交台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲，貪汙收受2百萬現金、價值109萬元虛擬貨幣，及一輛220萬元中古賓士車生日禮物，替杜民眾個資，還偽造士林地方法院交保單。葉否認貪汙，聲稱這是線民杜承哲提供「誘捕偵查」費用，不知杜牽扯人命。士林地方法院今宣判，認定葉育忻犯3罪，其中貪汙違背職務收賄罪，判處12年6月，褫奪公權5年。

大同警分局寧夏派出所前所長葉育忻。圖／聯合報系資料照片
大同警分局寧夏派出所前所長葉育忻。圖／聯合報系資料照片

士林地院今宣判，葉育忻犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判處12年6月，褫奪公權5年；又犯洗錢罪判處1年徒刑；又犯行使偽造公文書罪，判處1年2月徒刑。杜承哲犯貪汙交付賄賂罪，判處2年8月，褫奪公權3年。劉女犯洗錢罪，判處1年徒刑。

全案起源於，台版柬埔寨案非法關押61人釀3人死亡，檢警溯源抓到主嫌杜承哲後，從手機對話紀錄抓出葉育忻涉案，葉時任寧夏路派出所長，認識杜承哲還當起朋友，涉收受新台幣2百萬現金、價值109萬元虛擬貨幣，還收下一輛220萬元中古賓士車生日禮物，涉替杜查民眾個資，還偽造士林地方法院交保單，讓杜用以誆騙詐團機房。

因案遭羈押、消瘦超過10公斤的葉育忻供稱，杜承哲是刑案線民，觀察杜先前涉案改過自新獲緩刑或易服勞動等，自己個性則是不拘小節，一時不察犯錯，指示同仁使用警務系統查個資；直到看新聞得知杜涉詐欺案，甚至牽涉人命，對於可能間接或多或少協助杜「他深感懊悔」。

葉供稱，200萬元是杜提出的大概數字，他沒有記帳不清楚金額，約170萬元是杜贊助寧夏派出所的「誘捕偵查」費用，抓毒品犯嫌需使用大量現金，才會借來使用，事後有歸還；另約30萬元則是轄區經營費用，其中派出所同仁遭精神異常女子刺傷左肺，急需慰問，他才開口向杜借8萬8千元，後續就算他沒有開口，杜支持他的工作，不時贊助派出所團隊照顧及轄區經營。

葉聲稱，他拒絕杜送他中古賓士車當生日禮物，但杜堅持先找人登記，才會請劉女幫忙；虛擬貨幣則是，因他年輕時信用不良，連信用卡都辦不下來，劉女非公職，找她申設MaiCoin虛擬貨幣錢包，急需用錢時，請劉女操作手機，出金至實體帳戶。劉女供稱，她依葉給的流程表申設虛擬帳號錢包，打幣過程都不曉得，不知出金後實體帳戶還留有30多萬元，另她收宅配包裹裝有68萬現金，都沒動用。

台版柬埔寨求職詐騙三死案首腦藍道杜承哲遭拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙三死案首腦藍道杜承哲遭拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
藍道杜承哲。圖／本報資料照片
藍道杜承哲。圖／本報資料照片
葉育忻的女密友劉女，出庭稱不知情。圖／本報資料照片
葉育忻的女密友劉女，出庭稱不知情。圖／本報資料照片
台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻涉犯個人資料保護法、刑法行使偽造私文書、貪汙治罪條例違背職務上行為收受賄賂等罪，士林地方法院裁定羈押禁見，台灣高等法院今駁回他抗告確定。記者蕭雅娟／翻攝
台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻涉犯個人資料保護法、刑法行使偽造私文書、貪汙治罪條例違背職務上行為收受賄賂等罪，士林地方法院裁定羈押禁見，台灣高等法院今駁回他抗告確定。記者蕭雅娟／翻攝
前寧夏派出所長葉育忻（左）出庭，身形明顯消瘦，否認貪汙收賄。記者蕭雅娟／攝影
前寧夏派出所長葉育忻（左）出庭，身形明顯消瘦，否認貪汙收賄。記者蕭雅娟／攝影

收賄 貪汙

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