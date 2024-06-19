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醒吾創辦人之子擅開學校支票擔保千萬債務 犯背信罪判關2年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

醒吾集團創辦人兒子、前醒吾技術學院董事長顧大義，擅自以醒吾高中名義開支票，擔保自身無力償還的上千萬元債務，造成學校財務損失，最高法院今依背信罪判顧大義2年徒刑定讞，並沒收未扣案犯罪所得1180萬餘元，確定要入監服刑。

顧大義2003年至2005年間擔任醒吾技術學院董事長，而他的叔叔顧懷祐（已故）當時是醒吾高中董事長，兩人為擔保顧大義無力償還的4000萬元債務，2009年間先以醒吾高中名義開支票作擔保，事後校方也被法院判決應給付1600萬元確定，讓校方受有損害。

顧大義、顧懷祐2012年間在開支票擔保顧大義借款剩餘的300萬元、5000萬元債務，事後債權人聲請強制執行，或校方與債權人和解而賠償，導致學校財務受損。一審判決顧大義無罪，但二審改依3個背信罪分別判刑1年8月、7月、1年10月，合併應執行2年徒刑。

案件上訴，最高法院承審庭透過徵詢程序，達成法律統一見解，刑法普通侵占罪、業務侵占罪和背信罪，若檢察官起訴基本事實同一，適用刑事訴訟法變更起訴法條。

最高法院指出，顧大義上訴認為檢察官未起訴背信罪嫌，且侵占、背信基本事實不同，不適用變更起訴法條，認為有違法之處。

最高法院認為，根據統一法律見解，二審撤銷顧大義無罪判決，改論處背信3罪，變更檢察官起訴法條，並無適用法則不當，顧大義上訴主張相關法律見解不足採信，今駁回上訴，全案定讞。

前醒吾技術學院（現為醒吾科技大學）董事長顧大義犯背信罪判關2年定讞。圖／翻攝自Google Maps
前醒吾技術學院（現為醒吾科技大學）董事長顧大義犯背信罪判關2年定讞。圖／翻攝自Google Maps

侵占 債務 最高法院 檢察官

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