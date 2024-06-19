2網軍疑助蔣欣璋抹黑 也曾攻擊柯文哲、黃瓊慧

國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋涉嫌於去年選舉期間指示網軍蕭男、洪男散布不實言論；檢調從手機對話紀錄查出，蕭、洪為長期合夥關係，曾發文攻擊柯文哲、黃瓊慧、李宗豪。

檢調獲報，去年蔣欣璋參選新北市新莊區立委，涉嫌指示行銷公司於社群平台Dcard發布標題「立委老闆，是時候該面對我了吧？」的匿名文章，內容控訴新北市某立委性侵女性實習生，藉此影射對手、民進黨立委吳秉叡涉犯妨害性自主罪。

專案小組循著IP位址查出發布文章的蕭男，今年4月間發動第1波搜索行動，並向法院聲押禁見蕭男獲准。

據了解，檢調另查出，蕭男為職業網軍，曾於網路宣稱養了一批「口碑網軍大隊」，可做政治操作、產品販售、品牌推廣等操作輿論手法；及外包帳號商代發文，尋找有Dcard、PTT、Mobile01等社群論壇帳號的大學生兼職，文章報酬不等。

據指出，蕭男曾於PTT上宣稱，他曾在民國112年間被人委託協助擴散前台北市長柯文哲於芝山國小設立長照機構的負面言論；另外，蕭男去年也曾在PTT發文攻擊民進黨桃園市議員黃瓊慧、李宗豪等人。

檢調連月來多次提訊蕭男，昨天見時機成熟，隨即展開第2波偵查行動，兵分多路搜索蔣欣璋、競選團隊成員鄧姓男子、行銷公司負責人洪姓男子住居所與公司等地，當場查扣手機、筆電等證物，並約談蔣欣璋等人到案。

檢調從手機的LINE對話紀錄追查出，洪男與蕭男為合夥關係，洪男長期申請政府補助與標案，名下有多間不同的資訊公司、行銷公司、文創公司；據了解，洪男對於與蕭男、蔣欣璋的合作模式、報酬金額等問題，多半避重就輕。

檢察官複訊後，今天凌晨依公職人員選舉罷免法意圖使人不當選、刑法妨害名譽等罪，向台北地方法院聲押禁見行銷公司負責人洪男，預計下午開庭；另外，諭令蔣欣璋與競選團隊助理鄧姓男子以新台幣100萬元、30萬元交保。