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政治追殺？選後5個月突辦蔣欣璋 檢方：辦案要花一點時間

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋涉違反選罷法昨遭搜索及約談，國民黨新北黨務幹部認為小題大作，不免令人聯想是政治追殺等；為此，檢方表示，偵查犯罪要花時間清理線索，偵查「蔣案」絕非政治辦案。

蔣欣璋今以100萬元交保後，國民黨新北黨務幹部強調尊重司法，但表示對時間點感到很疑惑，認為選後5個月突然搜索，有點小題大作，不免令人聯想是政治追殺，甚至是蘇系為2026年先「除根」等。

對此，檢方表示，本案是被害當事人遞狀提告案件，檢察官偵辦違反選罷法案，必須先從「Dcard」論壇過濾出辦案線索，查出PO文者為何人後，再溯源偵查，後來查出可能與立委選舉有所關聯。

至於為何於選後5個月才啟動偵辦？檢方表示，事實上，今年4月22日即搜索PO文對象，並自涉案對象查扣的手機內發現有擴大偵查的價值，於是先將PO文的蕭智鈞聲押獲准，再向上追出蔣欣璋也涉案，「辦案要花一點時間」。

檢方說，偵查犯罪靠的是證據，有證據才會進一步追緝，所謂「政治辦案」、「政治追殺」絕對不是檢察官辦案的動機，外界對選後5個月才辦案好奇，是對辦案的程序有所誤解。

去年12月立委選期「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵女實習生，新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉案，檢警調昨天搜索、約談，諭令蔣欣璋100萬元交保，蔣的助理鄧裕融30萬元交保，嫌疑人資訊公司負責人洪湛閎聲押禁見。

蔣欣璋今天以100萬元交保。圖／聯合報系資料照片
蔣欣璋今天以100萬元交保。圖／聯合報系資料照片

蔣欣璋

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