貴婦花上千萬打485次牛奶針助眠竟下黃泉 高院改判醫師少賠432萬

呂姓貴婦因失眠接受醫美診所劉姓醫師推薦的「舒眠療程」，3年內被注射高達485次的管制藥品「牛奶針」，她藥物成癮、精神恍惚暈眩，向劉求償1198萬元，但在訴訟期間身亡。呂母承受訴訟，台北地方法院判劉應賠償632萬元；雙方上訴，台灣高等法院今改判劉只要賠償200萬元。

呂女主張，她曾在診所接受美容手術，2018年3、4月間因失眠求助劉，接受稱可以幫助入睡的「舒眠療程」，2018年4月5日至2021年1月22日被施打485次作為手術麻醉藥物、俗稱牛奶針的「propofol丙泊酚」，使她陷入麻醉狀態，劉再收取每次3萬至6萬元不等的高額報酬。

呂女認為丙泊酚藥物具有成癮性、有致命危險，且被列為第四級管制藥品、毒品，她原本沒有藥物濫用情形，卻在劉多次施打牛奶針後，出現藥物成癮、精神始終處於暈眩的狀態，體內更驗出K他命成分。她主張劉施打的非幫助睡眠藥物，丙泊酚也沒有舒眠療效，要求劉賠償醫療費用、健康損害費用、精神慰撫金等共1198萬元，但呂女提告後就死亡。

劉指對方提出的診斷證明書僅記載「疑似」麻醉鎮靜劑成癮，不能認定她確實有藥物成癮，且呂女使用牛奶針時，他都有全程監測，沒有發生副作用，呂女是自費接受醫療，他提供丙泊酚作為療程止痛用途，符合正當醫療目的，檢方也處分他不起訴。

台北地院認為 propofol 屬於第四級管制藥品，具有成癮性，立法要求醫師應基於正當醫療目的才能使用，而劉經台北市政府衛生局裁罰，認為使用丙泊酚行舒眠醫療，卻未在病歷上載明病情評估、用藥理由、治療成效，是不當使用管制藥品。北院認為呂女雖然是自費醫療，但和劉是否基於正當醫療目的施打牛奶針，是兩回事，劉違反醫療常規，侵害呂女的健康權，判賠償呂母632萬元。

一審判決後，呂母和劉皆上訴。高院認為睡眠障礙並非 propofol 的適應症，劉姓醫師以此進行舒眠治療，不合正當醫療目的，且他應注意 propofol 若濫用會造成病患生理、心理依賴及成癮，卻還是高頻率反覆使用，足見劉未盡注意義務。

雖然高院認為呂母可以請求劉姓醫師賠償非財產上的損害，但審酌劉不完全給付的醫療行為態樣、對呂女健康權侵害程度，及雙方身分、地位、資力等情狀，認為賠償金200萬元就夠了。