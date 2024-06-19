獨／你被二一了！詐騙簡訊稱大學生將被退學 傳送連結騙個資

最近正值大專校院期末，北部一國立大學近日有學生收到詐騙訊息，集團謊稱是學校教務行政人員，稱學生該學期有二分之一學分不及格將被勒令退學，要求學生點取連結。學校則表示，集團傳送的連結為假，但標示為edu（教育）域名，真假莫辨，學校已報警並通報大專校院北一區學務中心。

國立台灣師範大學一名教授表示，近日校內通報外系學生接獲詐騙訊息，因此要求主任、系主任留意系上狀況。詐騙集團仿冒學校行政人員發訊息給學生，稱學生二分之一學分不及格將被退學，要求學生點擊連結參加「轉學考」，學校特別提醒，師大近年已取消二一或三二退學制，該訊息有假，學生勿上當。

台師大學務長辦公室主任黃志祥證實，近日確實有學生收到上述簡訊，又剛好收到訊息的學生學業成績不是太理想，因此便把簡訊截圖後傳給專責導師詢問真偽。

黃志祥指出，該詐騙簡訊的連結提供一稱是報名轉學考的網址，標示為edu域名，且網址中還有一私立大學英文簡稱，學生乍看之下確實可能誤會，但仔細看其網址前綴為http，正常網址應為https。該手法詐騙集團常使用，評估應是想騙取學生個資或騙取資金，可說真假莫辨。

黃志祥說，但收到訊息的學生警覺性強，第一時間並未點擊連結，直接向學校通報。學校接獲後，第一時間已和警方聯繫並至165警政署全民防騙網通報檢舉，也通報學校清查學生個資是否外洩，再者，則對師生發送簡單的防詐宣導。另外，台師大也為大專校院北一區學務中心，學校也一併通報北一區學校特別留意。

近年不少詐騙集團改鎖定學生族群，去年中部9所大專校院、近一百名學生便遭到無卡分期詐騙。教育部也統計，111學年校園安全及災害事件分析報告中指出，詐騙事件已名列一般校安事件第二名，當年總計發生517件、影響592人次，高於竊取財物、脅迫等案例；又詐騙事件絕大多數案例發生於大專校院，共計299件、影響322人次。