台中男高中生學女音、比蓮花指 控告老師罵他「死娘炮」還拉傷耳

台中某高中陳姓女老師因高一男同學在課堂上以女性化聲音、比蓮花指等，認為他擾亂秩序脫口罵「死娘炮」，對方也回嗆「我爽啦」，陳情緒失控拉扯他耳朵釀受傷；法院刑事依公然侮辱罪判陳女罰金3萬5000元，男同學再對陳女求償50萬元，法院考量情節後，判陳女應給付4萬元，可上訴。

檢警調查，陳女2022年10月4日上課時，因不滿男同學上課說話方式、態度，當眾罵他「死娘砲」，對方也回應說「我爽」，陳女認為不受尊重，又徒手拉扯男同學右耳，害他耳朵挫傷、表淺性撕裂傷，學生因而提告。

台中地院刑事庭認為，陳女雖無前科素行尚佳，但她身為老師，應知教育基本法第8條第2項明文禁止教師在管教過程中，對學生施以體罰等行為，使學生身心受到任何侵害。

刑事庭審酌，陳女對於男同學課堂上表現，不思採取輔導、正向管教措施，反而以侮辱及傷害方式管教，造成學生身心受影響，更顯見她情緒管理能力不佳，管教方式違反教育目的，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪、傷害罪，各判她罰金1萬元、3萬元，應執行罰金3萬5000元，得易服勞役。

男同學及其父母再對陳女提民事損害賠償，對陳求償精神撫慰金50萬元；陳抗辯稱，當天上課時，男同學突然以女性化聲音、雙手比蓮花指的嬌動作和同學說話，自己起初沒理會，後因他嚴重影響教學進度、同學受教權。

陳女表示，一時心急才說「你可以好好說話嗎？不要用死娘砲的語調跟動作跟我說話」，對方又大聲以「我爽啦」回嗆，造成課堂一度失序、混亂，她見男同學沒停止，才出手捏耳朵，是希望制止擾亂課堂行為，自己也在課堂跟男同學道歉。