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排長頸椎壓迫怪漢光演習摔傷腰 控軍方不給「因公負傷」結果曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓男子曾是陸軍裝甲五八六旅的砲兵營排長，在2020年6月間，執行漢光演習鋪線前置作業時摔傷腰，以頸椎壓迫神經為由，在隔年聲請「因公負傷」證明，經送醫院鑑定後，無法判斷施病況與該次演習意外有因果關係，不給予證明，施提訴願未果，提起行政訴訟。台中高等行政法院審理後，認定傷勢無法證明與演習意外有因果關係，駁回施聲請。

判決指出，施姓男子曾任職陸軍裝甲五八六旅砲兵營中尉排長，2020年6月11日，施為漢光演習前置作業，前往清水甲南海灘陣地，查看通信中心警監系統的線路鋪設時，不慎跌倒致腰部疼痛，經送國軍台中總醫院治療。

施在隔年7月間，以該起跌倒意外，造成他頸椎第5、6節椎間盤突出並左側神經壓迫為由，向軍方申請「因公負傷」證明，以申請醫療費用補助，軍方函詢國軍台中總醫院，院方函覆無法判斷施狀況與該起意外有關。

施在2022年9月，再次申請因公負傷證明，軍方以之前醫院已函覆回應，施不服，向國防部提起訴願，去年遭駁回，施向台中高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷訴願決掉，核發因公受傷證明。

台中高等行政法院審理後認為，依據國軍台中總醫院的函覆，施頸椎間盤突出的原因，是否與漢光演習的事故有因果關係，與當時受傷力道、機轉有關，故無法明確斷定，另外施也曾到國軍高雄總醫院就醫，也向法院出具該次診斷證明，不過該證明書除證明症狀更為嚴重之外，診斷出的傷勢沒有不同，同樣無法證明傷勢是因漢光演習意外造成。

法官認為，軍方依照醫院函覆，拒絕開立「因公負傷」的行政處分，沒有違誤，軍方在2022年12月函覆施，拒絕開立因公負傷證明，認事用法俱無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，駁回施訴請，仍可上訴。

施姓軍官在2020年的漢光演習摔傷腰，後因頸椎間盤突出，向軍方申請因公負傷證明未果，提起行政訴訟，台中高等行政法院判施敗訴。示意圖／聯合報系資料照片
施姓軍官在2020年的漢光演習摔傷腰，後因頸椎間盤突出，向軍方申請因公負傷證明未果，提起行政訴訟，台中高等行政法院判施敗訴。示意圖／聯合報系資料照片

國軍 漢光演習 陸軍

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