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蔡國安名流合照吸金36億刑加重 稱「遺臭萬年」不會逃澳害小孩

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

擔任東大聯合會計師事務所等公司負責人的蔡國安，誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，被控自2015年起吸金36億4千萬餘元，新北地方法院依銀行法非法經營收受存款業務罪判蔡14年刑、追徵犯罪所得24億7440萬元。蔡和檢方皆上訴，台灣高等法院今加重改判為14年2月，沒收金額也增為25億1188萬元。

因羈押期將於7月13日屆滿，高院在宣判後隨即開延押訊問庭。高檢署公訴檢察官認為從今天的判決來看，量刑與沒收金額都較一審來得高，加上他的兒女在澳洲置產，蔡逃亡機會高，有羈押必要。蔡國安則說他在2021年6月退票時到收押長達6個月，要逃早逃了，他10年來一直有還被害人資金、本金，甚至房子也被拍賣，還了1億4千萬，他有誠意還款。

檢方指控，蔡國安（75歲）自2015年起，冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源等多間公司名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託，替朱主持大陸稀土進口投資案募資，或稱受台塑石化公司委託清運石灰廢棄物至菲律賓、受國光公司委託募資收購不良債權等不實投資案，招攬民眾投資，還用雙卡手機創建一個Line帳號「朱媽媽」假冒朱俶賢，更盜刻、冒用朱俶賢等人印章、簽名，還拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾。

蔡國安除經營會計師事務所、多媒體、投資顧問等多間公司外，也是亞太聯盟總商會台灣分會理事長，臉書上放了許多與政商名流的合影。受害民眾多從商，財力雄厚，有對兄弟檔被騙金額高達1億5千萬餘元，另外還有某家族，從父母到子女全都被蔡國安誆騙，參與所謂「投資案」，受騙金額高達9億5千萬餘元，蔡國安被控吸金金額高達36億4千萬餘元。

高院認為蔡涉犯銀行法非法經營收受存款業務罪嫌疑重大，一審又判處14年徒刑、沒收24億7440萬犯罪所得，蔡的家人在澳洲定居並置產，有逃亡能力，從去年8月14日起就羈押他。

高院今宣判完時，律師先是說蔡國安已高齡76歲，有心肌梗塞等宿疾，還有「重聽」，希望能以交保、限制住居、電子監控等方式替代羈押。但被說有「重聽」的蔡卻是與律師悄悄談話，也對檢察官的意見表達不滿，聲稱判決要沒收25億元並不公平，還說「我都還39億了」、「我沒這些犯罪所得」，甚至說有些證人也說當初投資了3百萬，重複計算後變成2千萬，這些是「虛的所得」，不應列為犯罪所得。

除了「哭窮」說根本沒有犯罪所得外，蔡也說在澳洲的房子也被拍賣了，雖然孩子在澳洲，但他遺臭萬年不可能回去了，否則小孩也抬不起頭。

蔡國安經常拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾吸金。資料照片。記者王宏舜／攝影
蔡國安經常拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾吸金。資料照片。記者王宏舜／攝影

國安 會計師 澳洲

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