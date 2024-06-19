蔣欣璋涉網攻影射吳秉叡性侵 今下午羈押庭…審資訊公司負責人

去年立委選期「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵女實習生，新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉案，檢警調昨天搜索、約談，諭令蔣欣璋100萬元交保，蔣的助理鄧裕融30萬元交保，嫌疑人資訊公司負責人洪湛閎聲押禁見，法院預計下午3點10分開羈押庭。

專案小組偵辦認為，蔣欣璋等人涉犯公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪、加重誹謗罪，昨天指揮刑事警察局、調查局資安工作站搜索蔣欣璋住處、洪湛閎住處共5個地點，也查扣相關人手機、通聯物證。

檢警調調查，2023年12月20日有匿名者在「Dcard」PO文「立委老闆，是時候該面對我了吧？」、「我每天看你處理法案的問題、民眾的諮詢、各式各樣的會議，上的了檯面的、上不了檯面的，你真的帶我看了好多這個世界的秘密」。

PO文提到「立委老闆」送她回家竟性侵「你在床沿看著我，我只能蜷縮在床上，你說遲早會習慣，不要這麼害怕，放鬆就不會痛…」，由於文中提及的「立委」有律師身分，吳秉叡認為已特定其個人，且PO文內容是網軍惡意抹黑，意圖影響選情，遞狀向台北地檢署提告。

檢察官今年4月23日約談PO文男子蕭智鈞，認為蕭涉嫌重大，且索取為數不詳的對價報酬，向法院聲請羈押禁見蕭獲准，再自蕭的通聯紀錄查知蕭與洪、洪與鄧、鄧與蔣欣彰有犯意聯絡，決定收網偵查。

專案小組認為，蔣欣璋疑為圖打擊對手吳秉叡的選情在幕後教唆犯案，不過，蔣到案後否認犯罪，檢方仍認為他犯罪嫌疑重大，諭令重金保交保候傳。