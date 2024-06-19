賀瓏「夜夜秀」討論婚外情…立委候選人不爽政見被訕笑 提告敗訴
賀瓏、Albee在「賀瓏夜夜秀」節目中以賀姓立委候選人的政見當成話題，賀女認為賀瓏違反公職人員選罷法提告；台北地檢署認為，賀、Albee沒有主觀犯意，今天處分2人不起訴。
告訴人賀姓女子今年初以無黨籍身分競選台中市第6選區立委，她在政見欄載明「擁護元配權益」、「呼籲媒體大眾將指涉婚外情者之名詞：小三改用乞丐豬」等。
賀瓏與助理主持Albee（本名劉瑾瑩）認為有趣，在脫口秀節目引用賀女政見「小三改用乞丐豬」，進而討論疑似與陸籍女子發生婚外情的民進黨前立委趙天麟，賀女認為賀瓏、Albee訕笑她，且影響她的選情，於是向台中地檢署提告。
台中地檢署分案認為無管轄權，向台中高分檢聲請移轉管轄，高檢署認為依法應由台北地檢署偵辦。
承辦檢察官受案後勘驗「賀瓏夜夜秀」畫面後，認為賀瓏、Albee只是在單純討論賀女的政見，沒有主觀犯意，賀瓏、Albee犯罪嫌疑不足，今天將賀瓏、Albee處分不起訴。
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