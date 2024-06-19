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王世堅批里長「招搖撞騙幹壞事」挨告誹謗 結果出爐
台北市大同區沈姓里長因在騎樓擺放i郵箱被淨空，前往議會抗議，時任市議員的立委王世堅批評沈「魚肉鄉民」等，沈提告公然侮辱、誹謗罪，台北地檢署偵辦，沈撤回告訴，王世堅今獲不起訴處分。
沈姓里長對王世堅提告表示，王批評他「招搖撞騙專門幹壞事」、「惡霸」、「大惡棍」、「魚肉鄉民」，毀損他的名譽、人格權，犯公然侮辱等罪，也在法院向王求償60萬元。
據了解，沈姓里長在里辦公處的騎樓上擺放i郵箱雜物，2023年被台北市警大同分局開單，警方命沈強制拆除郵箱，王世堅後來獲知，肯定警方強制清空的做法，為此與與沈發生不快，沈因而對王興訟。
不過，沈姓里長在地檢署偵辦過程中，經檢察官安排調解程序，與王世堅和解，日前向檢方具狀撤回告訴案，檢察官今天將王世堅處分不起訴。
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