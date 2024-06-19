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無黨籍卻掛「民進黨唯一提名」 新埤鄉長涉貪又違選罷法

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣新埤鄉長潘和源今年4月涉嫌貪汙被檢方查辦後收押，潘在前年地方大選時，未獲民進黨提名，以無黨籍登記後，懸掛「民進黨唯一提名」、「全力支持」等布條，潘的對手林愛玲發現後，對潘提告違反選罷法，一審判潘和源無罪，今高雄高分院撤銷改判8月。可上訴。

無黨籍的潘和源因本屆鄉長任內涉嫌圖利，3月被檢方聲押獲法院裁定30萬元交保，後來屏檢掌握新事證，再度發動搜索及約談，複訊後認為潘和源犯罪嫌疑重大，再向法院聲請羈押禁見獲准，鄉長一職出缺，由屏縣府派員代理。

潘和源原為民進黨籍，前年地方大選時，他未獲民進黨提名，改以無黨籍登記參選，前年11月12日，潘和源胞弟、胞妹協助印製競選布條，布條打印「民主進步黨唯一提名」、「全力支持」後懸掛在鄉里。

當時民進黨提名的對手林愛玲發現後，認為潘明明未獲提名，卻與胞弟、胞妹合作，印製提名布條懸掛，構成意圖使候選人當選而傳播不實之事之罪，氣得報警，屏檢偵結後，依違反選罷法起訴潘和源。

法院審理時，法官發現潘和源、林愛玲都未登記當時黨內初選，傳林愛玲作證時，還追問林「為何不登記？」林則說「選了4次才當選一次，登記後，民進黨推薦不見得幫我加分，所以她是用無黨籍身分參選，潘和源也是無黨籍身分參選」。

林愛玲稱，「潘和源在布條上掛他是民進黨唯一提名的，會影響選民投票給他的意願，如果要支持民進黨的人，看到這個布條就會投票給他，當時她報案後，潘和源直到投票日前都沒撤掉」。

但法官認為，小選區選舉是否有政黨提名並非必然有利或不利於候選人，依據選舉公報，潘和源與林愛玲均以無黨籍參選，就本案而言，民進黨也未對潘和源提告，雖懸掛「民主進步黨唯一提名」文字與實情有所出入，但並未對其他候選人或對民進黨產生損害，判決潘和源等3人無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，採認不同見解，認為潘和源未獲民進黨提名，卻仍懸掛上述布條，逆轉改判8月，至於胞弟、胞妹則維持無罪。

屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪被羈押禁見，因大選懸掛「民進黨唯一提名」競選布條，被依選罷法判刑。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪被羈押禁見，因大選懸掛「民進黨唯一提名」競選布條，被依選罷法判刑。記者劉星君／翻攝

投票 民進黨 鄉長

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