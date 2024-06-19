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影／台中男酒駕闖紅燈警目擊…酒測不囉嗦「做錯要負責任」
台中市嚴姓男子月初騎機車行經西屯區時，被巡邏警員目擊，紅燈右轉，警方攔下他後，他坦認有喝酒，也不與警囉唆，直接接受酒測，還說「我做錯事就是要負責任」，經警發現酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。
第六警分局何安所警員在1日巡邏時，行經西屯區寧夏路一帶，發現嚴姓男子（52歲）騎機車紅燈右轉，警員立即上前攔查，嚴透露，因一時心神不寧，誤將紅燈錯看為綠燈，才會違規右轉，不過警員聞到嚴有濃濃酒氣，因此告知嚴權利後，詢問是否拒測或接受酒測。
嚴男坦認有喝酒，也接受酒測，直說「做錯事就是要負責任」，酒測值達每公升0.43毫克，依公共危險罪嫌送辦。
經查，嚴男是當晚在家喝紅酒後，前往住家附近一間電子遊戲場，但遊戲過程頻頻出現失誤，一氣之下便打算返家休息，但嚴騎機車時，一時分心闖紅燈，沒想到警員就騎在後方，被逮個正著。
第六警分局呼籲，無論何種情況，酒後駕車都是不負責任且違法的行為，不僅自身安全堪慮，也危害到其他用路人安全，酒後如有需要，應選擇安全的交通方式，切勿以身試法，既傷身又傷財。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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