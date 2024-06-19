涉主動索賄露營區業者 竹縣議員張益生遭判刑9年

國民黨新竹縣議員張益生以能影響竹縣府施工為由，向5名露營區業者共索賄54.6萬元，新竹地方法院表示，依貪污治罪條例收受賄賂罪重判9年、褫奪公權5年，沒收犯罪所得。

判決書指出，張益生在111年8月為爭取連任需有資金，張益生在得知5名露營區業者有施作道路或邊坡工程需求，稱握有向新竹縣政府建議施作相關工程的影響力索賄，5名業者共支付新台幣54.6萬元。

法官認為，張益生5次受賄犯行都是主動向業者要求，甚至認為金額太低還要求提高，並於短時間內多次犯案，犯罪手段惡劣。張益生還翻供否認收賄，犯後態度不佳。

法官表示，張益生為新竹縣五峰鄉山地原住民議員，應奉公守法廉潔自持，為地方人民服務，竟濫用議員身分對竹縣府公務員影響力，對於職務上密切關聯行為收受賄賂，有違選民託付。