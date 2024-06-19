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涉主動索賄露營區業者 竹縣議員張益生遭判刑9年

中央社／ 新竹縣19日電

國民黨新竹議員張益生以能影響竹縣府施工為由，向5名露營區業者共索賄54.6萬元，新竹地方法院表示，依貪污治罪條例收受賄賂罪重判9年、褫奪公權5年，沒收犯罪所得。

判決書指出，張益生在111年8月為爭取連任需有資金，張益生在得知5名露營區業者有施作道路或邊坡工程需求，稱握有向新竹縣政府建議施作相關工程的影響力索賄，5名業者共支付新台幣54.6萬元。

法官認為，張益生5次受賄犯行都是主動向業者要求，甚至認為金額太低還要求提高，並於短時間內多次犯案，犯罪手段惡劣。張益生還翻供否認收賄，犯後態度不佳。

法官表示，張益生為新竹縣五峰鄉山地原住民議員，應奉公守法廉潔自持，為地方人民服務，竟濫用議員身分對竹縣府公務員影響力，對於職務上密切關聯行為收受賄賂，有違選民託付。

法官指出，張益生行為嚴重敗壞官箴，腐蝕國民對於公務員不可收買性及廉潔性的信賴，也影響其他未行賄人民享有道路改善的利益，依貪污治罪條例收受賄賂罪重判有期徒刑9年、褫奪公權5年，犯罪所得沒收。可上訴。

新竹縣議員張益生為讓戴姓公費助理繼續保有農民健康保險投保資格，不因擔任議員助理喪失資格，於是找來妻子闕女向新竹縣議會申報公費助理，再將每月2萬5000元薪水轉給戴男。圖／報系資料照 陳斯穎
新竹縣議員張益生為讓戴姓公費助理繼續保有農民健康保險投保資格，不因擔任議員助理喪失資格，於是找來妻子闕女向新竹縣議會申報公費助理，再將每月2萬5000元薪水轉給戴男。圖／報系資料照 陳斯穎

新竹 議員 露營區

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