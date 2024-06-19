陳重文貪汙「案外案」 李嘉豪內線獲利上億聲請延押
檢廉偵辦台北市議員陳重文圖利台智光案，發現台智光母公司台通光電在搜索前公告要買回庫藏股，董事長李慶煌兒子、台通光電董事長特別助理李嘉豪涉內線交易套利上億元，今年4月聲押禁見李嘉豪獲准，李的押期將屆，檢方聲請延押，台北地院預計明天提訊李嘉豪召開延押庭。
台通光電董事會今年3月決議將從集中交易市場買回庫藏股並削除股份，這項利多消息公告後，股價一度漲逾33元，但3月14日台通光電股價因台智光捲入弊案，跌破25元。
檢廉懷疑，李嘉豪涉嫌於禁止交易期間，藉由銀行帳戶買賣台通光電股票，不法獲利約上億元，4月23日搜索，約談李慶煌及兒子李嘉豪、女兒李宜娟9人到案，李嘉豪因涉犯證交法重罪，4月24日遭聲押禁見獲准。
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