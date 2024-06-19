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少校飛行官泳池訓練被器材絆倒骨折 告空軍司令部國賠234萬結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍航空突擊隊陳姓少校飛行官3年前在空勤人員求生訓練中心訓練時，被鐵桿器材絆倒而骨折、髖關節脫臼，他認為教官任意擺放器材，又沒有擺放安全警示標誌，請求國防部空軍司令部國家賠償234萬餘元，台北地方法院判陳敗訴，空軍司令部免賠，可上訴。

陳提告主張，他2021年5月5日實施空勤人員求生訓練複訓3日行程，隔天下午操練期間，教官隨意將5米長鐵桿器材放在泳池邊，卻沒有放置任何警告立牌或標語，也沒有口頭警示學員注意，而他之後協助教官搬運器材，沿泳池邊緣步行被鐵桿絆倒，造成右髖關節不穩定性脫臼、右股骨骨折。

陳認為，教官應注意學員身體狀況及安全，且按照游泳池管理規範，以安全警示標誌提醒人注意危險，卻違反相關義務，認為空軍司令部應負擔損害賠償責任，請求賠償疑藥費、人工關節置換費、看護費、勤務加給損失、精神慰撫金等共234萬餘元。

空軍司令部指出，器材搬運沒有相關規範，也均沒有規定應設置警告立牌或標語，空勤人員求生訓練中心啟用至今，皆是在訓練課程結束後，由教官及助教一同將器材接至泳池岸邊暫放，陳2014年5月2日起擔任飛行官，曾參與4次初訓及複訓，理應知到器材會暫放於泳池岸邊。

空軍司令部表示，安全規定也載明池邊禁止奔跑，課程開始前再三提醒泳池操課禁止跑步，當時教官無法預見陳會突然主動幫忙，而陳自發性是在岸邊起身「奔跑」而被絆倒，且拒絕就醫，認為軍方沒有疏失。

法院根據監視錄影畫面，陳完成訓練後，坐在泳池岸邊休息，教官則和其他人搬運器材，將鐵桿垂直平放近角落處，此時陳起身沿泳池岸邊「跑步」前來，未抬腳跨過鐵桿隨即被絆倒。

法院認為陳並非步行而是跑步，訓練中心安全規定也寫明禁止奔跑，且依證人說法，當天沒有人指示陳幫忙搬運器材，事故原因無法歸責於教官或其他相關人員，不符國家賠償要件，判決陳敗訴。

陸軍航空陳姓少校飛行官訓練被器材絆倒而骨折、髖關節脫臼，請求國家賠償吞敗。示意圖／聯合報系資料照片
陸軍航空陳姓少校飛行官訓練被器材絆倒而骨折、髖關節脫臼，請求國家賠償吞敗。示意圖／聯合報系資料照片

教官 標語 空軍

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